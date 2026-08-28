Кто из братьев Кличко заработал больше на ринге: сумма заработка и сравнение гонораров

Братья Кличко на протяжении около 20 лет входили в число лучших боксеров в супертяжелом весе (свыше 90,72 килограмма). За это время украинские спортсмены пополнили свой послужной список громкими титулами, а также заработали немало денег.

Виталий и Владимир Кличко всегда считались спортсменами, добившимися успеха не только в спорте, но и в коммерческой сфере. О их доходах за время карьеры в профессиональном боксе пишет 24 Канал.

Кто из братьев Кличко заработал больше

По оценкам многих экспертов и различных статистических порталов, по этому показателю впереди находится Владимир.

Дело в том, что младший из братьев позже завершил карьеру, что позволило ему провести два больших поединка на британском ринге, а также дольше владел титулами чемпиона мира – 3507 дней в период с 2006 по 2015 год, что стало вторым лучшим результатом в истории весовой категории.

Украинский журналист Максим Розенко отмечал, что с 2007 года, во время немецкого этапа карьеры, за каждый выход на ринг Владимир зарабатывал от 5 до 8 миллионов евро. Однако, по информации источника, три поединка в Великобритании принесли Кличко-младшему 42 миллиона евро.

О спортивных доходах братьев сообщал также престижный портал GiveMeSport. Британские журналисты отметили, что по их данным Владимир заработал 90 миллионов долларов, а Виталий – 80. Украинцы заняли 12-е и 13-е места в истории бокса.

Из наших соотечественников, по версии источника, Кличков обогнал Александр Усик, который еще до боя против Рико Верховена оценивался в 120 миллионов.

Что точно известно о гонорарах украинских боксеров

Многие спортивные гонорары Виталия и Владимира известны лишь по репортажам журналистов, что затрудняет подсчет их состояния. Дело в том, что в Европе, где прошла львиная доля их карьеры, часто не публикуют финансовые детали боксерских вечеров. В США, например, этим занимается атлетическая комиссия штата Невада, где расположен город Лас-Вегас – одна из столиц бокса.

Среди самых крупных гонораров украинцев выделяется чек Владимира после победы над россиянином Поветкиным в 2013 году. Тогда журналист Дэн Рафаэль сообщил о суммарном гонораре в более чем 23 миллиона долларов. А менеджер украинца Бернд Бенте подтвердил, что это самый крупный гонорар его бойца.

По правилам организации WBA победителю достается 75% от призового фонда. То есть почти 17,5 миллиона долларов для Владимира.

Виталий заработал больше всего в 2011 году, когда в Кельне уже в первом раунде отправил в больницу кубинца Одланьера Солиса. По информации Boxing News, нынешний мэр Киева заработал не менее 15 миллионов долларов.

Какими могут быть альтернативные подсчеты состояния братьев Кличко

До сих пор неизвестен гонорар Владимира за бой с Энтони Джошуа. Тогда британские СМИ отмечали, что каждый из боксеров гарантированно получил по 15 миллионов фунтов.

Правда, количество проданных платных трансляций составило более 1,6 миллиона только в Великобритании. Поэтому оба боксера почти гарантированно получили дополнительный доход. В начале 2025 года стало известно, что у Кличко-младшего есть предложение на еще три боя. Сумма гонораров может составить до 80 миллионов евро.