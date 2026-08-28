Віталій та Володимир Кличко завжди мали статус атлетів успішних не лише спортивно, а й комерційно. Про їх заробітки під час кар’єри у професійному боксі пише 24 Канал.

Хто з братів Кличків заробив більше

За оцінками багатьох експертів та різних статистичних порталів за цим показником попереду знаходиться Володимир.

Річ у тім, що молодший з братів пізніше закінчив кар’єру, що дало йому змогу провести два великі поєдинки на британському рингу, а також довше володів титулами чемпіона світу – 3507 днів у період з 2006-го по 2015 рік, що стало другим найкращим результатом в історії вагової категорії.

Український журналіст Максим Розенко зазначав, що з 2007-го, під час німецького етапу кар’єри за кожен вихід у ринг Володимир заробляв від 5 до 8 мільйонів євро. Однак, за інформацією джерела, три поєдинки у Великій Британії принесли Кличку-молодшому 42 мільйони у євровалюті.

Про спортивні доходи братів повідомляв також престижний портал GiveMeSport. Британські журналісти зазначили, що за їх даними Володимир заробив 90 мільйонів доларів, а Віталій – 80. Українці посіли 12 та 13 місця в історії боксу.

З наших земляків за версією джерела Кличків випередив Олександр Усик, який ще до бою проти Ріко Верховена оцінювався у 120 мільйонів.

Що точно відомо про гонорари українських боксерів

Багато спортивних чеків Віталія та Володимира відомі лише за репортажами журналістів, що ускладнює підрахунок їх статків. Річ у тім, що в Європі, де пройшла левова частка їх кар’єр, часто не публікують фінансових деталей вечорів боксу. У США, наприклад, це робить атлетична комісія штату Невада, де розташоване місто Лас-Вегас – одна зі столиць боксу.

Серед найбільших гонорарів українців виділяється чек Володимира після перемоги над росіянином Повєткіним у 2013-му. Тоді журналіст Ден Рафаель повідомив про сумарний гонорар у понад 23 мільйони доларів. А менеджер українця Бернд Бенте підтвердив, що це найбільший гонорар його бійця.

За правилами організації WBA переможцю дістається 75% відсотків призового фонду. Тобто майже 17.5 мільйона доларів для Володимира.

Віталій найбільший заробіток згенерував у 2011-му, коли у Кельні вже у першому раунді відправив до лікарні кубинця Одланьєра Соліса. За інформацією Boxing News, сучасний мер Києва заробив щонайменше 15 мільйонів доларів.

Якими можуть бути альтернативні підрахунки статків братів Кличків

Досі невідомим залишається гонорар Володимира у бою з Ентоні Джошуа. Тоді британські медіа зазначали, що кожен з боксерів гарантовано отримав по 15 мільйонів фунтів.

Щоправда кількість проданих платних трансляцій склала понад 1.6 мільйона лише у Британії. Тому обидва боксери майже гарантовано отримали додатковий дохід. На початку 2025-го стало відомо, що Кличко-молодший має пропозицію на ще три бої. Сума гонорарів може скласти до 80 мільйонів євро.