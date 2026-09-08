Усиление для сборной Украины: 19-летний талант забил в четвертом матче подряд в Нидерландах

Украинские футболисты активно пытаются проявить себя в Европе. Среди наших легионеров есть и 19-летний уроженец Луцка Артем Степанов.

В январе этого года нападающий перешел в Утрехт из Байера на правах аренды. Этот переход позволил Степанову добиться значительного прогресса, сообщает 24 Канал.

Как Степанов забил за Утрехт

Летом Артем вновь оказался в нидерландском клубе. В итоге Степанов завоевал место в стартовом составе и забил уже очередной гол в Эредивизи.

В рамках 5-го тура украинец вышел в стартовом составе на матч против Гоу Эхед Иглз. Матч должен был состояться еще 5 сентября, однако встреча была прервана во втором тайме из-за поведения болельщиков.

На момент остановки матча Утрехт проигрывал со счетом 1:3. В итоге встречу доиграли, и команда Степанова смогла вырвать ничью (3:3), забив два гола под занавес игры.

Особенно приятно, что спасительный мяч забил именно Степанов, реализовав пенальти в добавленное время. Таким образом, Артем продолжил свою результативную серию.

Степанов забил гол в матче Утрехт – Гоу Эхед Иглз: смотреть видео

FC Utrecht van 1-3 naar 3-3 in het restant tegen Go Ahead Eagles #utrgae pic.twitter.com/Q8ifvznTOW – ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2026

Будет ли Артем играть за сборную Украины

Это уже четвертый гол украинца в этом сезоне в четвертом матче подряд. Правда, его команда пока не впечатляет результатами. Утрехт набрал лишь два очка в 5-ти турах и занимает 15-е место в Эредивизи.

К слову, в этом сезоне в Андерлехте блистает другой украинец – Даниил Сикан, забивший пять голов в Лиге Европы. Таким образом, у Степанова есть шанс впервые получить вызов в сборную Украины.

Ранее Артем играл только за юношескую и молодежную команды. Уже в конце сентября Украина начнет свое выступление в Лиге наций 2026/2027. Там "сине-желтые" сыграют в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.