У січні цього року нападник перебрався в Утрехт з Баєра на правах оренди. Цей перехід дозволив Степанову досягти суттєвого прогресу, повідомляє 24 Канал.

Як Степанов забив за Утрехт

Влітку Артем знову опинився в нідерландському клубі. У підсумку Степанов виборов місце в основі та забив вже черговий гол в Ередівізі.

В рамках 5-го туру українець вийшов в основі на гру проти Гоу Ехед Іглз. Матч мав пройти ще 5 вересня, але зустріч була перервана в другому таймі через поведінку фанатів.

На момент зупинки матчу Утрехт програвав з рахунком 1:3. У підсумку зустріч дограли і команда Степанова змогла вирвати нічию (3:3), забивши два голи під завісу гри.

Особливо приємно, що рятівний м'яч оформив саме Степанов, реалізувавши пенальті у компенсований час. Таким чином, Артем продовжив свою результативну серію.

Степанов оформив гол у матчі Утрехт – Гоу Ехед Іглз: дивитися відео

Чи гратиме Артем за збірну України

Це вже четвертий гол українця цього сезону у четвертому матчі поспіль. Правда, його команда поки не вражає результатами. Утрехт здобув лише два бали у 5-ти турах та посідає 15-те місце в Ередівізі.

До слова, цього сезону в Андерлехті феєрить інший українець Данило Сікан, який оформив п'ять голів у Лізі Європи. Таким чином, Степанов має шанс отримати дебютний виклик у збірну України.

Раніше Артем грав лише за юнацьку та молодіжну команди. Вже наприкінці вересня Україна розпочне свій шлях у Лізі націй 2026/2027. Там "синьо-жовті" зіграють в дивізіоні В в одній групі із Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.