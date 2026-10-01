Популярная певица отказалась от выступления на бою Фьюри – Джошуа по неожиданной причине

"Битва за Британию" между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа должна стать одним из самых громких событий в мире спорта за последние годы. Внимание к бою просто огромное, но даже это не убедило звездную певицу принять участие в боксерском вечере.

Британская певица косовского происхождения Дуа Липа отказалась открывать мегафайт. Причина, озвученная главной фигурой в современном боксе Турки Аль-Шейхом, неприятно удивляет, пишет 24 Канал.

Дуа Липа отказала Турки Аль-Шейху

О плане пригласить на главное боксерское событие года популярную поп-певицу Дуа Липу рассказал во время первой пресс-конференции глава управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх.

Но, по его словам, убедить звезду не удалось. Она якобы не любит бокс, но еще одна причина кроется, возможно, в лице самого Турки.

Он предположил, что Дуа Липа имеет что-то против него, а вместе с тем и против всех представителей арабских народов.

Я знаю, что Дуа Липа не будет выступать, потому что она не любит бокс. Возможно, она не любит и меня. Думаю, у нее что-то против арабов. Это моя кровь, я не могу ее изменить,

– скандально заявил Турки.

Показательно, что в 2022 году Дуа Липа не приняла приглашение на церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Катаре, сославшись тогда на нарушения прав человека в этой стране.

Когда состоится бой Фьюри – Джошуа

Долгожданное противостояние британских тяжеловесов состоится 11 декабря в валлийском Кардиффе.

Бой находился под угрозой срыва из-за промоутерского скандала и нежелания стороны Джошуа привлекать к организации босса UFC Дейна Уайта. Но в итоге конфликт уладили, поэтому "Цыганский король" и "Эй-Джей" все же выйдут наконец на ринг друг против друга.