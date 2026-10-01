Британська виконавиця косовського походження Дуа Ліпа відмовилася відкривати мегафайт. Причина, озвучена головною людиною у сучасному боксі Туркі Аль-Шейхом, неприємно вражає, пише 24 Канал.

Дуа Ліпа відмовила Туркі Аль-Шейху

Про план запросити на головну боксерську подію року популярну поп-співачку Дуа Ліпу розповів під час першої пресконференції голова управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх.

Але, за його словами, переконати зірку не вдалося. Вона нібито не любить бокс, але ще одна причина криється, можливо, в особі самого Туркі.

Він припустив, що Дуа Ліпа має щось проти нього, а разом з тим і всіх представників арабських націй.

Я знаю, що Дуа Ліпа не виступатиме, бо вона не любить бокс. Можливо, вона не любить і мене. Думаю, у неї щось проти арабів. Це моя кров, я не можу її змінити,

– скандально заявив Туркі.

Показово, що у 2022 році Дуа Ліпа не прийняла запрошення на церемонію відкриття чемпіонату світу з футболу у Катарі, пославшись тоді на порушення прав людини в цій країні.

Коли бій Ф'юрі – Джошуа

Довгоочікуване протистояння британських важковаговиків відбудеться 11 грудня у валлійському Кардіффі.

Бій був під загрозою зриву через промоутерський скандал і небажання сторони Джошуа долучати до організації боса UFC Дейну Вайта. Але зрештою конфлікт залагодили, тому "Циганський король" і "Ей-Джей" все ж вийдуть нарешті в ринг один проти одного.