Турция – Франция: где смотреть онлайн матч Лиги наций в Украине

Сборные Турции и Франции встретятся 25 сентября в рамках Лиги наций УЕФА. Команды выступают в сильнейшем дивизионе турнира – Лиге А..

Матч состоится в Турции на стадионе Kocaeli Stadyumu и начнется в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Турция – Франция: где смотреть матч

Посмотреть матч можно будет на медиасервисе MEGOGO, который является официальным транслятором Лиги наций в Украине.

Трансляция матча Турция – Франция будет доступна на OTT-платформе по подписке MEGOPACK (или по подписке MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) и "Спорт", а также на телеканалах MEGOGO Футбол.

Ранее Турция и Франция дважды встречались на турецкой территории. В отборочном турнире Евро-2019 турецкая сборная одержала победу со счетом 2:0. Еще одна очная встреча состоялась в 2000 году, когда в контрольном матче на стадионе "Иньоню" в Стамбуле французы разгромили хозяев поля со счетом 4:0.

В прошлом розыгрыше Лиги наций Турция упустила прямую путевку в элитный дивизион из-за поражения от Черногории, однако все же пробилась туда через стыковые матчи против Венгрии. На ЧМ-2026 национальная сборная не смогла выйти из группы, ограничившись единственной победой. При этом на своей арене турецкая команда за последние три года проигрывала только сборным Испании и Португалии.

Французская сборная в предыдущем цикле Лиги наций завоевала бронзовые медали, обыграв Германию со счетом 2:0. На чемпионате мира французы дошли до полуфинала, где потерпели поражение от Испании, а в матче за третье место уступили Англии. После турнира Дидье Дешам покинул пост главного тренера, а вакантную должность занял Зинедин Зидан.