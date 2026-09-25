"Им все равно": Олейникова резко раскритиковала Калинину и эмоционально высказалась о невызове в сборную

Теннисная сборная Украины отправилась на престижный женский турнир "Кубок Билли Джин Кинг". Тренер команды Илья Марченко вызвал четырех теннисисток.

Резонанс вызвала ситуация с невызовом Александры Олейниковой в сборную. Теннисистка сообщила, что ее исключили из заявки в последний момент, сообщает 24 Канал.

Как Олейникова совершила атаку на Калинину

Вместо этого среди вызванных игроков оказалась Ангелина Калинина. В своем инстаграме Олейникова прокомментировала эту ситуацию и возмутилась выбором именно в пользу Ангелины.

В моей галерее есть фото с моих поездок в Краматорск в этом году. Ситуация в городе ухудшилась. Один из главных спонсоров этого – "Газпром". Меня заменили на игрока, которая добровольно выбрала себе напарницу, с радостью поехавшую на турнир этой компании. При этом я даже не уверена, что она хотя бы на одном из хардовых турниров выступила успешнее в этом сезоне. Окончательный состав комментировать не буду. Меня это очень сильно выбило из колеи психологически, когда я понимаю, что им все равно. Но сейчас я считаю, что то, что я не поехала в сборную, – это к лучшему,

– написала Олейникова.



Пост Александры Олейниковой на фоне снимков из Краматорска / фото из инстаграма Александры

Что не так с Калининой

Таким образом, Александра намекнула именно на Калинину. Ведь Ангелина играла на US Open в парном турнире с венгерской спортсменкой Анной Бондарь.

Уже после начала полномасштабной войны теннисистка ездила в Россию на выставочный турнир. В декабре 2022 года Бондарь приняла участие в "Турнире Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, который финансировала компания "Газпром".

Отметим, что украинки успешно стартовали в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг 2026. В четвертьфинале наши теннисистки обыграли Бельгию со счетом 2:1.

В полуфинале наша команда сразится с Италией, которая является действующей победительницей соревнования. Ранее Олейникова объявила о создании благотворительного фонда.