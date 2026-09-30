Где смотреть онлайн матч Украина – Северная Ирландия

Сборная Украины по футболу 2 октября сыграет в третьем туре Лиги наций УЕФА. Соперником "сине-желтых" станет сборная Северной Ирландии.

Встреча состоится в Трнаве (Словакия) на стадионе имени Антона Малатинского, сообщает 24 Канал. Начало матча Украина – Северная Ирландия – в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Северная Ирландия: когда смотреть матч Лиги наций

В сезоне 2026/2027 официальным транслятором Лига Наций в Украине является медиасервис MEGOGO, который и покажет игру "сине-желтых" против Северной Ирландии.

Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO по подписке MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S, "ТБ + Кино" и "Спорт".

Трансляция также будет доступна в разделе "Спорт" и на отдельных временных каналах, которые появятся на платформе в день матчей.

Отметим, что матч можно будет бесплатно посмотреть на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Перед трансляцией на медиасервисе начнется предматчевая студия MEGOGO с Сергеем Лукьяненко. К обсуждению поединка присоединятся футбольный функционер Александр Головко и журналист и комментатор Дмитрий Шпирко, а комментировать игру будут Вадим Шевякин и Илья Дудка.

Как Украина выступает в Лиге наций

Сборные Украины и Северной Ирландии в этом сезоне выступают во второй по силе Лиге B. После двух туров обе команды имеют по 4 очка.

Напомним, Украина начала групповой этап с победы над Венгрией со счетом 1:0, а во втором туре сыграла вничью с Грузией – 0:0.

Северная Ирландия в первом туре обыграла Грузию (1:0), а во втором сыграла вничью с Венгрией (0:0).

По итогам двух туров Украина занимает второе место в группе B2 Дивизиона B, а Северная Ирландия – первое.