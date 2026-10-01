Украина – Северная Ирландия: во сколько смотреть матч Лиги наций

Збірні України та Північної Ірландії у п'ятницю, 2 жовтня, зустрінуться у другому турі Ліги націй. Команди виступають у другій за силою Лізі B.

Для Украины номинально это будет первый домашний матч в этой Лиге Наций – игра состоится в словацкой Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского, сообщает 24 Канал.

Когда матч Украина – Северная Ирландия

Стартовый свисток в матче Украина – Северная Ирландия прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Однако трансляция матча со стадиона начнется немного раньше.

В частности, трансляции матча на медиасервисе MEGOGO будет предшествовать предматчевая студия с Сергеем Лукьяненко, которая начнется в 20:30.

Как посмотреть матч Украины

Игру можно будет по посмотреть на OTT-платформе MEGOGO о по подпискам MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S, "ТБ + Кино" и "Спорт".

Трансляция также будет доступна в разделе "Спорт" и на отдельных временных каналах, которые появятся на платформе в день матчей.

Добавим, что матч можно будет бесплатно посмотреть на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Результаты Украины в Лиге наций

Напомним, Украина начала групповой этап с победы над Венгрией со счетом 1:0, а во втором туре сыграла вничью с Грузией – 0:0.

Как и Северная Ирландия, наша сборная набрала 4 очка, но занимает второе место в груп в турнирной таблице Лиги наций.

Украина и Северная Ирландия провели между собой 6 матчей: "сине-желтые" одержали 3 победы и только один раз проиграли. Еще два поединка завершились ничьей.