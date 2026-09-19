Какой рекорд побила Ярослава Магучих и что о нем известно

Украинская спортсменка Ярослава Магучих вписала свое имя в историю легкой атлетики. Девушка стала одной из лучших прыгуний в высоту за всю историю.

Ярославе всего 24 года, а она уже успела добиться целого ряда успехов. 24 Канал рассказывает, какой главный рекорд сумела установить Магучих.

Как Магучих стала мировой рекордсменкой

Главным успехом в карьере Ярославы стало установление мирового рекорда в прыжках в высоту. Украинка стала легкоатлеткой, покорившей самую высокую планку в истории среди женщин на открытом воздухе.

Это событие произошло 7 июля 2024 года в Париже во время соревнований в рамках Бриллиантовой лиги. Ярослава одержала победу на этапе уже после преодоления отметки в 2,03 метра.

Впрочем, на этом Магучих не остановилась. Следующей высотой стали 2,07 метра, и в конце концов украинка отправилась покорять планку в 2,10 метра.

Как Магучих установила мировой рекорд: смотреть видео

И это удалось Ярославе сделать с первой попытки! Таким образом, легкоатлетка побила невероятное достижение, что еще в 1987 году установила Стефка Костадинова.

Какие достижения у Магучих

Именно болгарская спортсменка удерживала рекорд среди женщин, преодолев отметку в 2,09 метра. В итоге это достижение Стефки продержалось целых 37 лет, и именно Магучих удалось превзойти рекорд на один сантиметр.



Ярослава Магучих прыгнула на 2,10 метра в Париже / фото Getty Images

Тем же летом 2024 года Ярослава блистала на Олимпийских играх в том же Париже. Украинка уверенно завоевала золотую медаль благодаря прыжку на 2,00 метра.

Она также повторила исторический рекорд, став трехкратной чемпионкой Европы в помещении. А в сентябре 2026 года Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту на дебютном Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике.