"Мне не было известно": Ребров впервые прокомментировал скандальное видео с экс-игроком сборной России

Сергей Ребров – один из лучших украинских футболистов в истории. Однако в последнее время имя этой легенды "Динамо" не раз ассоциировалось со скандалами.

Один из самых громких инцидентов произошел в середине августа, когда Реброва заметили в компании с россиянином. Сам бывший тренер сборной Украины отреагировал на это в своем инстаграме.

Какова была реакция Реброва

На скандальном видео было видно, как Сергей играет в паддл с бывшим капитаном сборной России Василием Березуцким. Этот россиянин публично осудил полномасштабную войну против Украины в 2022 году.

Как Ребров играл с россиянином в паддл: смотреть видео

Тогда он уехал из России и поселился в Испании, но в 2026 году Березуцкий возглавлял российский клуб "Урал". В итоге Ребров извинился перед украинцами за свой поступок и объяснил, почему решил играть с Василием.

Считаю необходимым отреагировать на видео, которое появилось в сети. На нем я играю в падел с экс-игроком сборной России Василием Березуцким. Я не общаюсь с представителями страны-агрессора, за исключением тех, кто публично осудил полномасштабное вторжение и уехал оттуда. Я знал об антивоенной позиции Березуцкого, однако мне не было известно, что он недавно уехал туда работать тренером,

– заявил Ребров.

"Я не слежу за футболом в государстве-террористе. Как публичный человек, хочу извиниться перед украинцами, которых обидел этим поступком. Прошу не сомневаться в моей проукраинской позиции и поддержке родной страны. С первых дней полномасштабного вторжения я помогаю силам обороны Украины", – подытожил тренер.

Как Ребров руководил сборной Украины

Ранее бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказался о скандале с Ребровым. Журналист возмутился решением тренера играть с россиянином.

Напомним, что Ребров с 2023 года возглавлял сборную Украины. Он помог команде выйти на Евро-2024, однако на самом турнире "сине-желтые" не вышли из группы.

После этого Украина провалила отбор на чемпионат мира-2026, уступив Швеции в стыковых матчах. Вслед за этим Ребров покинул пост главного тренера команды.

Тем не менее, Сергей до сих пор остается вице-президентом УАФ и заместителем председателя комитета национальных сборных. К слову, Гливинский также высказался о работе Реброва в УАФ.

Ранее специалист так же работал тренером в Динамо, Ференцварош, Аль-Ахли и Аль-Айне. Интересно, что президент киевлян Игорь Суркис рассматривает вариант с возвращением Реброва в Динамо.