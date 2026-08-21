Один із найбільш гучних трапився в середині серпня, коли Реброва помітили в одній компанії з росіянином. Сам екстренер збірної України відреагував на це у себе в інстаграм.

Яка реакція Реброва

На скандальному відео було видно, як Сергій грає у падел із колишнім капітаном збірної Росії Василем Березуцьким. Цей росіянин публічно засудив повномасштабну війну проти України у 2022 році.

Як Ребров грав із росіянином в падел: дивитися відео

Тоді він виїхав з Росії та оселився в Іспанії, але у 2026 році Березуцький очолював російський клуб Урал. Зрештою Ребров вибачився перед українцями за свій вчинок та пояснив, чому вирішив грати із Василем.

Вважаю за потрібне відреагувати на відео, яке з’явилося в мережі. На ньому я граю в падел з ексгравцем збірної Росії Василем Березуцьким. Я не спілкуюся з представниками країни-агресора, за винятком людей, які публічно засудили повномасштабне вторгнення та виїхали з неї. Я знав про антивоєнну позицію Березуцького, однак мені не було відомо, що він нещодавно поїхав працювати туди тренером,

– заявив Ребров.

"Я не стежу за футболом у державі-терористці. Як публічна людина, хочу попросити вибачення перед українцями, яких образив цим вчинком. Прошу не сумніватися в моїй проукраїнській позиції та підтримці рідної країни. З перших днів повномасштабного вторгнення я допомагаю силам оборони України", – підсумував тренер.

Як Ребров керував збірною України

Раніше колишній пресаташе збірної України Олександр Гливинський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловився про скандал із Ребровим. Журналіст обурився рішенням тренера грати із росіянином.

Нагадаємо, що Ребров з 2023 року очолював збірну України. Він допоміг команді вийти на Євро-2024, проте на самому турнірі "синьо-жовті" не вийшли з групи.

Після цього Україна провалила відбір на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції у стикових матчах. Після цього Ребров залишив посаду наставника команди.

Тим не менш, Сергій досі залишається віцепрезидентом УАФ та заступником голови комітету національних збірних. До слова, Гливинський також висловився про роботу Реброва в УАФ.

Раніше спеціаліст такж працював тренером в Динамо, Ференцвароші, Аль-Ахлі та Аль-Айні. Цікаво, що президент киян Ігор Суркіс розглядає варіант із поверненням Реброва в Динамо.