Сборная Украины лишилась ключевого футболиста перед важным матчем

Сборная Украины, которая и без того испытывала кадровые проблемы перед стартом в Лиге наций, понесла еще одну тяжелую потерю. На два поединка, что остаются до конца сбора, Андреа Мальдера не сможет рассчитывать на Виталия Миколенко.

Левый защитник уже много лет является основным игроком на своей позиции в сборной и отличается надежной игрой в обороне и грамотными подключениями к атаке. К сожалению, он получил травму, пишет 24 Канал.

Мальдера без Миколенко

Лишь в четверг некоторые инсайдеры успели заявить, что Виталий Миколенко наконец-то вернулся в общую группу на тренировках сборной Украины, и есть хороший шанс, что он, пусть даже не на весь матч, но будет готов выйти против ирландцев.

Но позитивную волну прервал Андреа Мальдера на своей предматчевой пресс-конференции. Тренер сообщил, что, к сожалению, Миколенко не будет в составе, так как он плохо себя чувствует, и тренерский штаб вместе с медиками решили не рисковать тем, что ситуация с травмой ухудшится.

Уже вечером УАФ официально подтвердила, что Миколенко покинул расположение основной команды и продолжит восстановление в клубе.

Кто сыграет за сборную в матче с Северной Ирландией

Экспериментальный состав в матче с Грузией позволил итальянскому наставнику сборной Украины дать отдохнуть игрокам основного состава, которые провели изнурительный поединок против Венгрии в Будапеште.

Учитывая турнирную ситуацию, именно встреча с ирландцами на домашнем поле может стать решающей в борьбе за победу в группе Лиги наций. Поэтому на этот матч ожидается наиболее боевой состав основной команды.

Миколенко на левом фланге обороны, вероятно, заменит Богдан Михайличенко, для которого это родная позиция и который как раз был на поле в Тбилиси.

Точно известно, что в воротах будет Дмитрий Ризник – это подтвердил Андреа Мальдера. Остальные игроки стартовой одиннадцатки станут известны примерно за час до стартового свистка.

Украина сыграет с Северной Ирландией в пятницу, 2 октября, в 21:45 по киевскому времени.