Не только Панеттьери: кто смог покорить сердце Владимира Кличко

Владимир Кличко – один из самых успешных боксеров в истории Украины. Спортсмен выиграл 64 из 69 поединков и становился обладателем чемпионских поясов по различным версиям.

При этом Кличко-младший всегда интересовал фанатов не только по спортивным причинам. 24 Канал рассказывает, кому удалось покорить сердце знаменитого боксера.

С кем у Кличко были романы

В молодости у Владимира было немало отношений с известными или просто яркими женщинами. Многие из них были топ-моделями или даже известными актрисами.

Яркая внешность и харизма боксера привлекали к себе немало представительниц противоположного пола. В разное время Кличко-младшего связывали романтические отношения со следующими женщинами:

Магдалена Бржеска (известная немецкая гимнастка)

(известная немецкая гимнастка) Каролина Куркова (чешская супермодель и бывший "ангел" бренда Victoria's Secret)

(чешская супермодель и бывший "ангел" бренда Victoria's Secret) Ивон Каттерфельд (немецкая певица и актриса)

(немецкая певица и актриса) Алена Гербер (немецкая актриса и модель журнала Playboy)

(немецкая актриса и модель журнала Playboy) Диана Ковальчук (украинская топ-модель, проживавшая в США)

(украинская топ-модель, проживавшая в США) Люси Лиу (актриса из фильмов "Ангелы Чарли" и "Убить Билла")

Однако все эти романы длились недолго и не доходили до свадьбы. По сути, можно сказать, что лишь две женщины действительно покорили сердце Кличко-младшего.

Первая жена Кличко

Первой стала Александра Авизова. Это единственная женщина, с которой у Владимира дело дошло до официального брака. Правда, отношения боксера с загадочной украинкой длились недолго.



Как выглядит первая жена Владимира Кличко Александра Авизова / фото из открытых источников

Пара практически не афишировала свои отношения. В 1996 году они оформили брак после триумфа Владимира на Олимпийских играх. Однако их супружеская жизнь продлилась недолго.

Брак продлился всего полтора года, после чего пара развелась без скандалов. Владимир спокойно вспоминает об этих отношениях и отмечает, что они просто не сошлись с Александрой.

Что известно о Хейден Панеттьери

А вот известную американскую актрису Хейден Панеттьери смело можно назвать главной женщиной в жизни Кличко. При этом с ней дело до свадьбы не дошло.

Пара познакомилась в 2009 году и периодически расставалась, а затем снова сходилась. Тем не менее, в 2013-м Владимир и Хейден обручились, а через год у них родилась дочь.

Ее назвали Кайя-Евдокия, и она остается единственным ребенком в жизни Владимира. К сожалению, роды существенно повлияли на Панеттьери, поэтому она начала злоупотреблять алкоголем и наркотическими веществами.



Как выглядела семья Кличко до развода / фото из инстаграма Панеттьери

Это не только ударило по ее актерской карьере, но и разрушило отношения с Владимиром. В 2018 году пара официально рассталась, а боксер оформил полную опеку над дочерью.

В конце концов Хейден смогла пройти реабилитацию и возобновить актерскую карьеру. Также она периодически виделась с Каей-Евдокией, но восстановить отношения с Кличко уже не смогла.

Сам же боксер с тех пор также остается без отношений, по крайней мере в СМИ не появлялось никакой информации о любовных увлечениях украинца. К сожалению, в августе 2026 года Панеттьери скончалась в возрасте 36 лет.

Обстоятельства смерти остаются неизвестными, но среди версий называются несчастный случай и передозировка. Сам Кличко ранее отреагировал на смерть Панеттьери.