При цьому Кличко-молодший завжди був цікавий фанатам не тільки зі спортивної причини. 24 Канал розповідає, кому вдалось завоювати серце знаменитго боксера.

З ким були романи у Кличка

У молодості Володимир мав чимало стосунків із відомими або просто яскравими жінками. Багато з них були топ-моделями чи навіть відомими акторками.

Яскрава зовнішність та харизма боксера привертали до себе чимало представниць протилежної статі. В різний час Кличка-молодшого пов'язували романтичні відносини з наступними жінками:

Магдалена Бржеська (відома німецька гімнастка)

(відома німецька гімнастка) Кароліна Куркова (чеська супермодель та колишній "ангел" бренду Victoria's Secret)

(чеська супермодель та колишній "ангел" бренду Victoria's Secret) Івон Каттерфельд (німецька співачка та акторка)

(німецька співачка та акторка) Алена Гербер (німецька акторка та модель журналу Playboy)

(німецька акторка та модель журналу Playboy) Діана Ковальчук (українська топмодель, яка проживала у США)

(українська топмодель, яка проживала у США) Люсі Ліу (акторка з фільмів "Ангели Чарлі" та "Вбити Білла")

Проте всі ці романи тривали недовго та не доходили до весілля. По суті, можна сказати, що лише дві жінки справді завоювали серце Кличка-молодшого.

Перша дружинка Кличка

Першою стала Олександра Авізова. Це єдина жінка, з якою у Володимира справа дійшла до офіційного одруження. Правда, стосунки боксера із таємничою українкою тривали недовго.



Як виглядає перша дружина Володимира Кличка Олександра Авізова / фото з відкритих джерел

Пара майже не висвітлювала свої стосунки. У 1996 вони оформили одруження після тріумфу Володимира на Олімпійських іграх. Проте їхнє подружнє життя тривало недовго.

Шлюб проіснував лише півтора року, після чого пара розлучилася без скандалів. Володимир спокійно згадує про ті відносини та зазначає, що вони просто не зійшлись із Олександрою.

Що відомо про Гейден Панеттьєрі

А ось відому американську акторку Гейден Панеттьєрі впевнено можна називати головною жінкою в житті Кличка. При цьому із нею справа до весілля не дійшла.

Пара познайомилась у 2009 році та періодично розходилась і знову сходилась. Тим не менше, у 2013-му Володимир та Гейден заручились, а за рік після цього у них народилась доньк.

Її назвали Кайя-Євдокія і вона залишається єдиною дитиною в житті Володимира. На жаль, пологи суттєво вплинули на Панеттьєрі, через що вона почала зловживати алкоголем та наркотичними речовинами.



Як виглядало сімейство Кличків до розлучення / фото з інстаграму Панеттьєрі

Це не тільки вдарило по її акторській кар'єрі, а ще і зруйнувало відносини із Володимиром. У 2018 році пара офіційно розійшлась, а боксер оформив повноцінну опіку над донькою.

Зрештою Гейден змогла пройти реабілітацію та відновити акторську кар'єру. Також вона періодично бачилась із Каєю-Євдокією, але відновити стосунки із Кличком вже не змогла.

Сам же боксер з того часу також залишається без відносин, принаймні у ЗМІ не потрапляло жодної інформації про пасії українця. На жаль, у серпні 2026 року Панеттьєрі померла у віці 36 років.

Обставини смерті залишаються невідомими, але серед версій називається нещасний випадок та передозування. Сам Кличко раніше відреагував на смерть Панеттьєрі.