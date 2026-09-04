Володимир Кличко з теплотою пригадує постать колишньої нареченої Гайден Панеттьєрі. Український боксер зробив репост допису видання Вечірній Київ, у якому йшлося про приїзд Панеттьєрі у Київ в 2014-му, а також її благодійність.

Якою історією про Панеттьєрі поділився Кличко

Українські журналісти пригадали візити Гейден до Київського зоопарку, де американська акторка зуміла встановити дружні стосунки з одним з найпопулярніших мешканців закладу – горилою Тоні.

Їхня дружба почалася у 2014 році, під час першої поїздки актриси до Києва. Гейден відвідувала Тоні кілька разів і допомогла забезпечити йому нові зимові та літні середовища для життя. Назавжди в нашій пам'яті,

– йдеться у дописі.

Репост Володимира Кличка допису про Гейден Панеттьєрі / Фото скріншот з інстаграм Володимира Кличка

Нагадаємо, що 16 серпня 2026 року Панеттьєрі несподівано померла у віці 36-ти років.

Що пов’язувало Україну та Панеттьєрі

Відома американська акторка була у стосунках з Володимиром Кличком з 2009-го по 2018 рік. У 2014-му у пари народилася донька Кая-Євдокія, яку хрестили у столиці України.

Згодом Володимир Кличко перевіз доньку до України, де вона жила із бабусею.

У 2022 році Гейден публічно підтримала Україну та навіть відкрила фонд для допомоги постраждалим від війни.

Після 2022–2023 років публічної активності фонду стало значно менше, і в останні роки великих новин про його роботу майже не було.