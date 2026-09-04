"Навсегда в нашей памяти": Кличко опубликовал трогательный пост о Панеттьери

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился теплыми воспоминаниями о покойной Хейден Панеттьери. В его памяти остался ее первый приезд в Украину.

Владимир Кличко с теплотой вспоминает свою бывшую невесту Хайден Панеттьери. Украинский боксер сделал репост поста в инстаграме, в котором речь шла о приезде Панеттьери в Киев в 2014 году, а также о ее благотворительной деятельности, пишет 24 Канал.

Какой историей о Панеттьери поделился Кличко

Украинские журналисты вспомнили визиты Хейден в Киевский зоопарк, где американская актриса сумела наладить дружеские отношения с одним из самых популярных обитателей заведения – гориллой Тони.

Их дружба началась в 2014 году, во время первой поездки актрисы в Киев. Хейден навещала Тони несколько раз и помогла обеспечить ему новые зимние и летние условия для жизни. Навсегда в нашей памяти,

– говорится в посте.

Репост Владимира Кличко о Хейден Панеттьери / Фото: скриншот из инстаграма Владимира Кличко

Напомним, что 16 августа 2026 года Панеттьери неожиданно скончалась в возрасте 36 лет.

Что связывало Украину и Панеттьери

Известная американская актриса состояла в отношениях с Владимиром Кличко с 2009 по 2018 год. В 2014 году у пары родилась дочь Кая-Евдокия, которую крестили в столице Украины.

Впоследствии Владимир Кличко перевез дочь в Украину, где она жила с бабушкой.

В 2022 году Хейден публично поддержала Украину и даже открыла фонд для помощи пострадавшим от войны.

После 2022–2023 годов публичная активность фонда значительно снизилась, и в последние годы больших новостей о его работе почти не было.