Назар Степанов: спортивный путь, рекорды и карьера жениха Ярославы Магучих

Личная жизнь олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих связана с украинским легкоатлетом Назаром Степановым. В 2026 году молодой спортсмен значительно улучшил свои результаты.

Жених Ярославы Магучих – сын Татьяны Степановой, которая на протяжении многих лет тренирует мировую рекордсменку. О выступлениях 22-летнего спортсмена рассказывает 24 Канал.

Какие результаты демонстрирует жених Ярославы Магучих

Назар Степанов начал заниматься легкой атлетикой в детском возрасте и именно в спортивной школе в Днепре познакомился с Ярославой Магучих.

Спортивный прорыв у украинского барьериста произошел именно в 2026 году. Назар Степанов специализируется на беге с барьерами на дистанцию 60 метров и олимпийские 110 метров. До этого года у него не было стабильных результатов быстрее 14 секунд в своей основной дисциплине. Рекордом Назара Степанова были 13,98 с, показанные летом 2023 года.

Назар Степанов / Фото с сайта instagram.com/vend_159

Гораздо ярче сложился для спортсмена летний сезон 2026 года. Во время июльского чемпионата Украины на львовском стадионе "Скиф" Степанов установил новый личный рекорд в олимпийской дисциплине – 13,78 с. Этот результат позволил Степанову завоевать "серебро" национального первенства. На дистанции 60 метров он завоевал "золото".

Через неделю Степанов занял шестое место в Финляндии на международном турнире Lappeenranta Games. До повторения личного рекорда на дистанции 110 метров ему не хватило четырех сотых секунды.

Какое место занимает жених Ярославы Магучих в мировом рейтинге

Степанов не поехал на чемпионат Европы по легкой атлетике в Бирмингеме, где "золото" выиграла его избранница.

На данный момент у 22-летнего легкоатлета еще нет выступлений на уровне взрослых ЧЕ, ЧМ или этапов Бриллиантовой лиги. Портал организации World Athletics ставит его на 208-е место в мировом рейтинге по бегу на 110 метров с барьерами.