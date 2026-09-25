Наречений Ярослави Магучіх є сином Тетяни Степанової, яка протягом багатьох років тренує світову рекордсменку. Про виступи 22-річного спортсмена розповідає 24 Канал.

Які результати демонструє наречений Ярослави Магучіх

Назар Степанов почав займатись легкою атлетикою у дитячому віці і саме у спортивній школі у Дніпрі познайомився з Ярославою Магучіх.

Спортивний прорив в українського бар’єриста стався саме в 2026-му. Назар Степанов спеціалізується у бігу з бар’єрами на дистанцію у 60 метрів та олімпійські 110 метрів. До поточного року він не мав стабільних результатів швидших за 14 секунд у своєму основному виді. Рекордом Назара Степанова були 13,98 с. влітку 2023-го.

Назар Степанов / Фото з instagram.com/vend_159

Куди яскравіше склався для спортсмена літній сезон 2026-го. Під час липневого чемпіонату України на львівському стадіоні "Скіф" Степанов встановив новий персональний рекорд в олімпійському виді – 13,78 с. Такий результат дозволив Степанову вибороти "срібло" національної першості. На дистанції у 60 метрів він здобув "золото".

Тижнем по тому степанов став шостим у Фінляндії на міжнародному турнірі Lappeenranta Games. До повторення особистого рекорду у на дистанції 110 метрів. йому не вистачило чотирьох сотих секунди.

Яке місце наречений Ярослави Магучіх посідає у світі

Степанов не поїхав на чемпіонат Європи з легкої атлетики у Бірмінгемі, де "золото" виграла його обраниця.

Наразі у 22-річного легкоатлета ще немає виступів на рівні дорослих ЧЄ, ЧС або ж етапів Діамантової ліги. Портал організації World Athletics ставить його на 208-ме місце світового рейтингу у бігу на 110 метрів з бар’єрами.