"Я не горжусь этим, но и не сожалею": Зидан сделал откровенное заявление об ударе головой по Матерацци

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан перед матчем со сборной Италии в Лиге наций вспомнил финал чемпионата мира 2006 года между этими командами. В частности, эпизод со своим удалением после удара головой по груди Матерацци.

Вспомнить об этом эпизоде тренеру пришлось на предматчевой пресс-конференции. Слова легенды сборной Франции приводит издание Goal.

Что сказал Зидан о своем ударе по Матерацци

Наставник сборной Франции рассказал, что этот эпизод из финала чемпионата мира 2006 года он не может забыть, потому что так или иначе о нем вспоминают в разных контекстах. Впрочем, тренер подчеркнул, что его карьера не ограничивается только этим.

Я не горжусь тем, что сделал, но и не сожалею. Это была часть моего пути,

– подчеркнул Зидан.

Он добавил, что после того финала никогда не общался с Матерацци. А еще признался, что удаление, после которого он и завершил карьеру как в сборной Франции, так и в целом, мотивировало его вернуться в "Ле Бле", но уже в роли наставника.

Это была моя мечта, которая теперь сбылась. Я всегда верил в это, верил в это и готовился к этому. Мне кажется, я готов тренировать сборную. По крайней мере, я отдам все ради этой команды,

– подчеркнул тренер.

А также Зидан оценил нынешнее состояние сборной Италии. По его словам, "Сквадра Азура" – большая футбольная команда. Возможно, итальянцы образца 2006 года были сильнее, но в одном матче может случиться все что угодно. Италия – всегда сложный соперник, поэтому французы должны быть готовы к тяжелому матчу.

Что известно об инциденте между Зиданом и Матерацци

Во время финала чемпионата мира 2006 года между сборными Франции и Италии на поле произошел конфликт между Марко Матерацци и Зинедином Зиданом. До сих пор точно неизвестно, что именно защитник "Сквадры Азурры" сказал своему визави, после чего Зизу развернулся и ударил соперника головой в грудь.

Были разные версии, в частности, что Матерацци якобы оскорбил сестру футболиста сборной Франции. За свой поступок Ле Бле получил красную карточку и был удален с поля. А Франция в итоге проиграла финал в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

Как Франция и Италия стартовали в Лиге наций

Зинедин Зидан дебютировал во главе французов в матче против Турции, в котором "Ле Бле" победили со счетом 1:0, однако потеряли Мбаппе из-за травмы. После этого французы на выезде обыграли сборную Бельгии с таким же счетом.

Итальянцы же уступили дома бельгийцам 0:2. А затем на выезде разгромили Турцию со счетом 4:1.

Напомним, что 2 октября свой третий матч в Лиге наций проведет сборная Украины, которая будет соперничать с Северной Ирландией. Андреа Мальдера уже объявил заявку на этот поединок. Тренер удивил тем, что в составе отсутствуют все профильные левые защитники.