Пригадати цей епізод коучу довелось на передматчевій пресконференції. Слова легенди збірної Франції передає видання Goal.

Що сказав Зідан про свій удар по Матерацці

Наставник збірної Франції розповів, що цей епізод із фіналу чемпіонату світу 2006 він не може забути, тому що так чи інакше про нього згадують у різних формах. Утім коуч наголосив, що його кар'єра не обмежується тільки цим.

Я не пишаюсь тим, що зробив, але й не шкодую. Це була частина мого шляху,

– наголосив Зідан.

Він додав, що після того фіналу ніколи не спілкувався з Матерацці. А ще зізнався, що вилучення, після якого він і завершив кар'єру як у збірній Франції, так і загалом, мотивувало його повернутись до Ле Бльо, але вже в ролі наставника.

Це була моя мрія, яка тепер здійснилась. Я завжди вірив у це, вірив у це та готувався до цього. Мені здається, я готовий тренувати збірну. Принаймні я віддам усе заради цієї команди,

– підкреслив тренер.

А також Зідан оцінив нинішній стан збірної Італії. За його словами, Сквадра Адзурра – велика футбольна команда. Можливо, італійці зразка 2006 року були сильніші, але в одному матчі може статись усе. Італія – завжди складний суперник, тож французи мають бути готові до важкого матчу.

Що відомо про інцидент між Зіданом і Матерацці

Під час фіналу чемпіонату світу 2006 року між збірними Франції й Італії на полі стався конфлікт між Марко Матерацці та Зінедіном Зіданом. Досі достеменно невідомо, що саме захисник Сквадри Адзурри сказав своєму візаві, що ЗіЗу після того розвернувся й ударив опонента головою в груди.

Були різні варіанти, зокрема, ніби Матерацці образив сестру футболіста збірної Франції. За свій вчинок гравець Ле Бльо отримав червону картку та був вилучений із поля. А Франція в підсумку програла фінал у серії післяматчевих одинадцятиметрових ударів.

Як Франція й Італія стартували в Лізі націй

Зінедін Зідан дебютував на чолі французів у матчі проти Туреччини, в якому Ле Бльо перемогли з рахунком 1:0, але при цьому втратили Мбаппе через травму. Після того французи на виїзді обіграли збірну Бельгії з таким же результатом.

Італійці ж поступились удома бельгійцям 0:2. А потому на виїзді розгромили Туреччину з рахунком 4:1.

Нагадаємо, що 2 жовтня свій третій матч у Лізі націй проведе збірна України, яка протистоятиме Північній Ірландії. Андреа Мальдера вже оголосив заявку на цей поєдинок. Коуч здивував тим, що в ній відсутні всі профільні ліві захисники.