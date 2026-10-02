Суперником команди Андреа Мальдери стане збірна Північної Ірландії. У день гри, 2 жовтня, тренер оголосив заявку на зустріч, повідомляє УАФ.

Хто потрапив у заявку

До неї могли потрапити лише 23 гравці, тож сімох Мальдера мав відсіяти. Одним із них став Віталій Миколенко, який через травму вже залишив розташування збірної.

Також зіграти проти Північної Ірландії не зможуть Ванат, Велетень, Хлань, Піхальонок, Драмбаєв та Михайличенко. Натомість дебютувати за "синьо-жовтих" має шанс Іван Варфоломєєв.



Заявка збірної України на матч проти Північної Ірландії / фото УАФ

Нагадаємо, що матч проти британців буде номінально домашнім для "синьо-жовтих", але пройде у словацькій Трнаві на стадіоні Антона Малатинського. Початок – 2 жовтня о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що Україна та Північна Ірландія набрали по 4 очки та очолюють свій квартет в лізі В. Команда Андреа Мальдери розпочала свій шлях мінімальною перемогою над Угорщиною.

Єдиний гол у Будапешті забив Данило Сікан. Після цього збірна України вирушила до Тбілісі, де розписала нульову нічию з Грузією.