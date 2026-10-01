Матч відбудеться у Трнаві (Словаччина) на стадіоні імені Антона Малатинського й буде формально домашнім для "синьо-жовтих". Початок гри Україна – Північна Ірландія о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Україна – Північна Ірландія онлайн матчу

У новому сезоні Україна та Північна Ірландія виступають у другому за силою дивізіоні Ліги націй – Лізі B. За стартові два тури команди набрали по 4 очки та формально ділять лідерство у своєму квартеті.

Напередодні Україна перемогла Угорщину та розділила очки з Грузією, а Північна Ірландія навпаки – здолала грузинів, але зіграла внічию проти угорців.

Раніше команди зіграли 6 очних матчів: тричі перемогла Україна, одного разу Північна Ірландія та ще двічі була нічия.

Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу

Онлайн-трансляція матчу з'явиться у день гри.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Північна Ірландія можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO.

Також матч можна буде безплатно подивитися на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.