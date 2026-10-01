Матч состоится в Трнаве (Словакия) на стадионе имени Антона Малатинского и формально будет домашним для "сине-желтых". Начало игры Украина – Северная Ирландия в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча

В новом сезоне Украина и Северная Ирландия выступают во втором по силе дивизионе Лиги наций – Лиге B. По итогам первых двух туров команды набрали по 4 очка и формально делят лидерство в своей группе.

Накануне Украина победила Венгрию и разделила очки с Грузией, а Северная Ирландия, напротив, одолела грузинскую сборную, однако сыграла вничью с венграми.

Ранее команды провели 6 очных матчей: трижды побеждала Украина, один раз – Северная Ирландия, а еще дважды играли вничью.

Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча

Онлайн-трансляция матча появится в день игры.

Напомним, матч "Украина" – "Северная Ирландия" можно будет посмотреть на сайте OTT-платформе MEGOGO.

Также матч можно будет посмотреть посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.