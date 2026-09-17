Поставил выше Кейна, Мбаппе и Беллингема: Бекхэм назвал своего фаворита на "Золотой мяч"-2026

Дэвид Бекхэм поделился своим мнением о том, что, по его мнению, является фаворитом на получение культовой индивидуальной награды "Золотой мяч". До объявления победителя осталось чуть больше месяца.

Совладелец клуба Интер Майами Дэвид Бекхэм высказался о вкладе Лионеля Месси в футбольные баталии 2026 года. Именно аргентинца он считает достойным получения премии, пишет пресс-служба лиги MLS.

Что сказал Бекхэм о Месси

Бывший футболист Манчестер Юнайтед, Реала и ПСЖ отметил, что Лионель Месси провел невероятный сезон, а также чемпионат мира по футболу.

Это почему-то особенное. Нет другого 39-летнего игрока, который делает это и играет на таком уровне. Поэтому он заслуживает того, чтобы его рассматривали как кандидата на "Золотой мяч". На мой взгляд, он должен его выиграть. Там есть великолепные игроки, такие как Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и другие, но, знаете, когда речь заходит о Лео, я его самый большой поклонник",

– сказал Бекхэм.

Добавим, что сам Бекхэм в конце 90-х и в начале 2000-х годов пять раз попадал в список кандидатов на "Золотой мяч". Ближе всего к награде он был в 1999 году, когда занял второе место. Победителем тогда стал бразилец Ривалдо.

Что известно о "Золотом мяче"-2026

Церемония награждения состоится 26 октября. Обычно она проходит в Париже, но на этот раз организаторы решили провести ее в Лондоне.

Среди номинантов есть и Лионель Месси, который выиграл "серебро" со сборной Аргентины на ЧМ-2026. Для него это 17-я номинация. Из предыдущих 16 номинаций половина завершалась для него получением награды.