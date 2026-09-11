Гра з Росією до добра не довела: легенду Інтера та Барселони звинувачують в обкраданні збірної

В Африці розгорається корупційний скандал навколо поєдинку проти збірної Росії уже під час її війни з Україною. Футболісти московських грошей так і не побачили.

Президент Федерації футболу Камеруну Самюель Ето’о, імовірно привласнив собі понад пів мільйона євро. Про це йдеться у матеріалі видання The Times.

Як виник корупційний скандал після гри проти Росії

У жовтні 2023-го збірна Камеруну приїхала на один з московських стадіонів, щоб зіграти товариський матч проти російської збірної, яка наразі відсторонена від офіційних міжнародних турнірів.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь господарів, а найцікавіше розпочалось згодом. За інформацією джерела, Російський футбольний союз перевів понад 567 тисяч євро гонорару за матч на банківський рахунок Ето’о.

Уже колишні співробітники камерунської федерації повідомляють, що так вчинити росіян попросив координатор збірної Бенуа Ангбво. Джерело додає, що згодом кошти не відправили на рахунки федерації.

Понад рік тому на Ето’о було подано колективну скаргу у ФІФА, яку досі не розглянули.

Чим ще відомий Самюель Ето’о

Як футболіст він найбільше запам’ятався уболівальникам за грою у Барселоні, де зіграв 199 офіційних матчів, забив 130 голів та був найкращим бомбардиром іспанського чемпіонату.

На рахунку Ето’о-гравця 4 перемоги у Лізі чемпіонів. З Реалом, Інтером та дві з Барселоною. Його дев’ять разів поспіль вносили до списку претендентів на "Золотий м’яч".

Незадовго до приїзду у Москву на скандальний матч Ето’о взяв участь у поєдинку на підтримку України.

У своїй президентській діяльності вирізняється підтримкою очільника ФІФА Джанні Інфантіно, якого усе частіше намагаються ігнорувати у футбольному світі.