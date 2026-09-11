Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’о, по всей видимости, присвоил себе более полумиллиона евро. Об этом говорится в материале издания The Times.

Как разразился коррупционный скандал после матча с Россией

В октябре 2023 года сборная Камеруна прибыла на один из московских стадионов, чтобы сыграть товарищеский матч против российской сборной, которая в настоящее время отстранена от официальных международных турниров.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев, а самое интересное началось позже. По информации источника, Российский футбольный союз перечислил более 567 тысяч евро гонорара за матч на банковский счет Это’о.

Бывшие сотрудники камерунской федерации сообщают, что россиянам попросил координатор сборной Бенуа Ангбво. Источник добавляет, что впоследствии средства не были перечислены на счета федерации.

Более года назад на Это’о была подана коллективная жалоба в ФИФА, которую до сих пор не рассмотрели.

Что еще известно о Самуэле Это’о

Как футболист он больше всего запомнился болельщикам игрой в Барселоне, где сыграл 199 официальных матчей, забил 130 голов и стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата.

На счету Это’о-игрока – 4 победы в Лиге чемпионов: с Реалом, Интером и две с Барселоной. Его девять раз подряд включали в список претендентов на "Золотой мяч".

Незадолго до приезда в Москву на скандальный матч Это'о принял участие в матче в поддержку Украины.

В своей президентской деятельности он отличается поддержкой главы ФИФА Джанни Инфантино, которого все чаще пытаются игнорировать в футбольном мире.