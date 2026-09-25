Ребров вирішив, що робити далі: агент розкрив плани екстренера збірної України

Сергій Ребров наразі не планує повертатися до тренерської роботи. Колишній наставник збірної України вже отримував пропозиції, але вирішив взяти паузу.

Про це розповів відомий футбольний агент Шандор Варга, який давно знайомий з українським фахівцем, пише Ulloi129. За словами менеджера, Ребров також зберіг теплі спогади про Угорщину, де працював із Ференцварошем.

Ребров поки не хоче нової роботи

Сергій Ребров офіційно залишив посаду головного тренера збірної України 22 квітня 2026 року. Його наступником став італієць Андреа Мальдера, який очолив національну команду 18 травня.

Після відходу зі збірної Ребров не поспішає повертатися до клубної роботи.

Зараз він поки що не хоче братися за іншу тренерську роботу, хоча мав багато пропозицій,

– розповів агент.

Варга також пригадав, що його стосунки з Ребровим тривають багато років. Саме він свого часу допоміг українцю перейти до лондонського Тоттенгема, де нападник виступав у 2000–2004 роках.

Угорщина залишилася в серці тренера

Окремо агент розповів про зв'язок Реброва з Угорщиною. Український фахівець очолював Ференцварош у 2018–2021 роках і тричі поспіль вигравав із командою чемпіонат країни.

За словами Варги, Угорщина досі залишається важливою для Реброва та його родини. Саме тому вони можуть розглянути повернення до країни.

Угорщина залишилася в його серці, його родина також почувалася тут добре, тому вони прагнуть повернутися, – зазначив Варга.

Нагадаємо, перед матчем Ліги націй проти Угорщини головний тренер збірної України Андреа Мальдера висловився про Сергія Реброва, зазначивши, що український фахівець багато в чому допоміг йому.