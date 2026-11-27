"Нульові" та початок 10-их років цього століття стали часом золотого покоління українського чоловічого біатлону. Поряд з Андрієм Дериземлею на звання лідера збірної претендував уродженець Глухова Сергій Седнєв.

Седнєв – один з небагатьох українців, який здобував індивідуальне золото на етапах Кубка світу. Після завершення кар'єри він спробував себе у тренерській справі, а потім перейшов на роботу чиновника, пише 24 Канал.

Досягнення Сергія Седнєва

Найкращим роком у спортивному житті Сергія Седнєва став 2010-ий – саме тоді він піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу пошани в індивідуальній гонці Кубка світу. Це сталося на етапі в італійській Антерсельві.

Того сезону Седнєв мав ще два срібла – у спринті та змішаній естафеті – і одну бронзу Кубка світу в індивідуалці. Загалом за кар'єру в активі Седнєва аж сім медалей на цьому рівні.

У 2011-ому році Седнєв був у складі української четвірки, яка здобула бронзу на чемпіонаті світу в естафеті. Через роки ця нагорода перетворилася на срібну, коли через допінг дискваліфікували росіян.

У 2015 році Седнєв здав позитивний допінг-тест і одразу після цього завершив кар'єру, враховуючи отриману дискваліфікацію.

Корупційний скандал за участі Сергія Седнєва

Після того, як глухівчанин попрацював тренером, у 2021 році він приєднався до Міністерства молоді і спорту. Саме там з ним сталася вкрай неприємна історія.

Tribuna.com та NGL.Media внаслідок розслідування звинуватили колишнього біатлоніста у сприянні виграшу тендерів підприємством, яким керувала його теща Оксана Шперик. Зловживання з державними закупівлями могли сягнути суми в майже 59 мільйонів гривень.

Сам Седнєв заперечував свою допомогу будь-кому в здобутті права постачати інвентар державній компанії, що займається організацією змагань. Він називав рослідування проти себе замовним.