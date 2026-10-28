Шахтар попросив пробачення в Динамо за одного з гравців

Українське Класичне в 1/8 фіналу Кубка України видалося неконкурентним. Шахтар впевнено розібрався з Динамо, а після матчу "гірникам" навіть довелося перепрошувати.

Цю місію взяв на себе спортивний директор клубу Дарійо Срна. Пов'язана вона була з епізодом, який стався після фінального свистка, пише 24 Канал.

Шахтар вибачився перед Динамо

Бразильський легіонер Шахтаря Аліссон став автором третього гола у ворота киян. Після того, як арбітр сигналізував про завершення матчу, 30-й номер "гірників" аж надто яскраво демонстрував емоції, що не сподобалося футболістам Динамо. Зав'язалась штовханина, в яку втрутився головний тренер донеччан Арда Туран, відтягуючи гравців суперника.

За мотивами гри спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна визнав, що Аліссон поставився до опонентів без поваги, і засудив такі дії футболіста.

Потрібно поважати суперника, футбол. Ми поговорили зараз. Якщо що, то вибачаємося перед футболістами Динамо. Це просто емоції. Іноді важко все тримати в собі. Він хотів щось їм показати, довести. Але гра завершилася,

– зазначив Срна.

Враховуючи, який високий градус зазвичай супроводжує протистояння двох українських грандів, чути від когось з учасників дербі вибачення перед іншою командою – рідкісне явище.

Як Динамо програло Шахтарю

Київський клуб опинився в меншості вже на 30-й хвилині, коли Тарас Михавко відмахнувся у власному штрафному від Олега Очеретька. Шахтар реалізував перевагу перед перервою, коли відзначився Мендоза.

У другому таймі донеччани розвинули успіх. Сілва зробив рахунок 2:0, а крапку у розгромі Динамо поставив Аліссон. У компенсований час підопічні Мацея Кендзьорека взагалі залишилися вдев'ятьох після вилучення Тіаре.

Шахтар вийшов у чвертьфінал Кубка України, а Динамо вже не зможе захистити свій статус володаря трофею.