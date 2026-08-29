Спорт Top News Новини футболу Шахтар уже збагатився на Лізі чемпіонів: скільки заробить клуб Ахметова
29 серпня, 22:28
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Шахтар уже збагатився на Лізі чемпіонів: скільки заробить клуб Ахметова

Олександр Щербатих

Донецький Шахтар заробив солідну суму грошей за участь у Лізі чемпіонів ще до першого виходу футболістів на поле у цьому турнірі. Український клуб гарантовано отримає виплати від організаторів.

Керівництво Шахтаря отримає у своє розпорядження чималу суму після участі команди у Лізі чемпіонів. Про це повідомив ресурс Football Meets Data

Що відомо про виплати Шахтарю

Донецький колектив гарантував собі 30,24 мільйона євро за участь у турнірі. Дохід формується з таких складових: бонус за участь у загальному етапі, кошти за кваліфікаційний раунд, частка відповідно до клубного рейтингу, а також спеціальна виплата за клубним ціннісним компонентом. 

Надалі кожен вдалий результат приноситиме клубу додаткові призові. 

Днями відбулось жеребкування основного раунду головного єврокубкового турніру. За його результатами став відомий розклад єдиного українського представника на міжнародній арені. 

Що ще відомо про участь Шахтаря у Лізі чемпіонів

Для виходу у плей-оф Шахтарю необхідно завершити "етап ліги" не нижче 24-го місця. Якщо ж "гірники" фінішують у топ-8, то напряму вийдуть до 1/8 фіналу без участі у стиковому раунді. 

Нагадаємо, що домашні матчі Ліги чемпіонів Шахтар проводитиме у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Через воєнний стан в Україні "гірники" не можуть проводити єврокубкові матчі на Батьківщині.

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