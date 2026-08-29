Руководство Шахтера получит в свое распоряжение значительную сумму после участия команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщил ресурс Football Meets Data.

Что известно о выплатах Шахтеру

Донецкий клуб гарантировал себе 30,24 миллиона евро за участие в турнире. Доход формируется из следующих составляющих: бонус за участие в основной стадии, средства за квалификационный раунд, доля в соответствии с клубным рейтингом, а также специальная выплата по клубному ценностному компоненту.

В дальнейшем каждый успешный результат будет приносить клубу дополнительные призовые.

На днях состоялась жеребьевка основного раунда главного еврокубкового турнира. По ее результатам стало известно расписание единственного украинского представителя на международной арене.

Что еще известно об участии Шахтера в Лиге чемпионов

Для выхода в плей-офф Шахтеру необходимо завершить "групповой этап" не ниже 24-го места. Если же "горняки" финишируют в топ-8, то напрямую выйдут в 1/8 финала без участия в стыковочном раунде.

Напомним, что домашние матчи Лиги чемпионов Шахтер будет проводить в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Почему "горняки" не могут проводить еврокубковые матчи на родине из-за военного положения в Украине.