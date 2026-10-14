Шахтар здобув першу перемогу у Лізі чемпіонів: АЕК не став на заваді

Футболісти донецького Шахтаря завітали до Лондона. Там український клуб провів поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27.

Донецький Шахтар зіграв перший з чотирьох домашніх матчів на "Стемфорд Бридж". Про результат поєдинку проти грецького АЕК у Лізі чемпіонів повідомляє 24 Канал.

Як зіграли Шахтар та АЕК

Перша небезпека у поєдинку виникла уже на третій хвилині. Футболісти грецького колективу заробили кутовий, який переріс в удар у стійку воріт Дмитра Різника.

Усе вирішила 80

Шахтар – АЕК – 3:1

Голи: Педріньйо 34 (П), Вінісіус Тобіас 80, Мендоса – Маєр 28

Згодом українські футболісти забрали м’яч під власний контроль та переважну частину першого тайму володіли ситуацією.

Грецький клуб зумів розбити цю перевагу пресингом, коли після вдалих дій організували швидку атаку – 0:1. Уже за кілька хвилин "гірники" заробили пенальті, який успішно реалізував Педріньйо – 1:1.

Після обміну голами гра мала характер "аритмії". Кінець першого тайму активніше провели футболісти українського клубу, старт другого – гравці АЕКа.

Усе вирішила 80 хвилина. Аліссон на правому фланзі зумів прийняти складну передачу, віддав на Вінісіуса Тобіаса, а той зробив простріл, який від ноги воротаря потрапив у ворота – 2:1.

За шість хвилин після цього Глейкер Мендоса закріпив перевагу – 3:1.

Що далі для Шахтаря у Лізі чемпіонів

Стартові два тури принесли команді Арди Турана 4 очки у турнірну таблицю. У наступному поєдинку український клуб завітає у гості до міланського Інтера. Поєдинок розпочнеться 21 жовтня о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що італійський колектив вперше в історії програв чотири поспіль матчі Ліги чемпіонів. Два з цих поєдинків припали уже на сезон 2026/27.

Щоб пробитися у раунд плей-оф, Шахтарю потрібно фінішувати у турнірній таблиці не нижче 24-го місця. Зокрема, клуби, які за підсумками групового етапу посядуть перші вісім місць, вийдуть до 1/8 фіналу. Водночас команди з 9-ї до 24-ї позиції гратимуть в 1/16 фіналу.

Нагадаємо, що у першому турі "гірники" розписали "мирову" з нідерландським ПСВ (1:1).