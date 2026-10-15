90 років в'язниці за камери в роздягальні: у США жорстоко покарали відомого тренера з гімнастики

У США колишнього тренера з гімнастики Шона Гарднера засудили до 90 років ув'язнення за таємну зйомку неповнолітніх учениць. Розслідування також виявило звинувачення в неналежній поведінці тренера.

Федеральна суддя призначила 39-річному Гарднеру максимальне покарання за кожним із трьох пунктів обвинувачення. Справа набула розголосу після того, як ФБР виявило відеозаписи та фотографії дітей, а колишні вихованки тренера розповіли про його поведінку під час занять, пише ESPN.

Як тренер таємно знімав неповнолітніх учениць

Гарднер визнав, що з грудня 2017 року до квітня 2018-го встановив приховану камеру у ванній кімнаті гімнастичної студії в місті Первіс, штат Міссісіпі. За її допомогою він таємно знімав своїх неповнолітніх учениць.

На записах зафіксували щонайменше 10 дітей, зокрема під час роздягання та перебування оголеними. Правоохоронці виявили матеріали на комп’ютерах тренера через кілька років, коли розслідували заяви про сексуальне насильство над гімнастками в штаті Айова.

Під час обшуку слідчі вилучили приблизно 50 відеозаписів і 400 фотографій. Федеральна суддя Крісті Джонсон призначила Гарднеру по 30 років ув’язнення за кожним із трьох пунктів обвинувачення у виробництві матеріалів сексуального насильства над дітьми. Загальний термін покарання становить 90 років.

Колишні учениці розповіли про поведінку тренера

Окремі звинувачення стосуються роботи Гарднера в Інституті гімнастики та танцю Чоу у Вест-Де-Мойн, штат Айова. Колишні вихованки заявляли, що тренер дозволяв собі недоречні жарти, розпитував підлітків про статеве життя та неналежно торкався їх під час тренувань.

Одна з гімнасток, Ліберті Рейнс, розповіла CBS News, що учениці звикли до його поведінки. За її словами, під час занять тренер обіймав дівчат, цілував їх у чоло та плескав по сідницях.

У 2022 році американський центр SafeSport тимчасово відсторонив Гарднера після заяви однієї з гімнасток про сексуальне насильство. Згодом клуб Чоу звільнив його.

За даними SafeSport, керівництво клубу та інші тренери знали про звинувачення в сексуальних домаганнях, але не повідомили про них організацію відповідно до її правил.

Водночас за заявами про сексуальне насильство в Айові Гарднеру не висували кримінальних обвинувачень. Цивільні позови проти нього, USA Gymnastics та Chow's Gymnastics залишаються на розгляді.