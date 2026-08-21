Мбаппе стільки заробляє за два місяці: яка зарплата у Луніна в Реалі

Українські футбольні фанати особливо уважно стежать останнім часом за Реалом. Це недивно, адже за мадридський клуб виступає наш футболіст.

У 2018 році мадридці підписали воротаря Зорі Андрія Луніна. Трансфер тоді обійшовся "бланкос" у 8 мільйонів євро, повідомляє 24 Канал.

Скільки Лунін заробляє в Реалі

Андрій досі є гравцем Реала та має контракт аж до 2030 року. Тим часом видання The Touchline опублікувало розмір зарплат серед усіх футболістів мадридців.

Серед них був і український кіпер. Цікаво, але Лунін має один з найменших окладів серед гравців "вершкових". Ресурс вказав тільки 20-х гравців Реала в цьому переліку.

І в ньому Андрій опинився на останньому місці. Зарплата Луніна в Реалі склада 4,58 мільйона євро на рік, тобто в середньому воротар отримує близько 88 тисяч за місяць.

Окрім цього, "бланкос" виплачує близько 1,15 мільйона на рік агенту Луніна. Таким чином, витрати клубу на Андія становлять 5,73 мільйона євро за сезон.

Найбільш оплачувані гравці мадридського Реала / фото The Touchline

Найбільш оплачуваними гравцями Реала є Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор. Їх оклад дорівнює аж 31,25 мільйона євро на рік, але при цьому агенту француза Реал платить у два рази більше за представника бразильця.

Виходить, що Мбаппе заробляє 600 тисяч на тиждень, тобто близько 4,8 мільйона за два місяці. Це більше, ніж Лунін за рік. Топ-трійку замикає Джуд Беллінгем із зарплатою 20,83 мільйона за сезон.

Як Лунін грає за Реал

Нагадаємо, що Лунін почав грати за мадридці лише з 2021 року. Перед цим Реал віддавав гравця в оренду у Вальядолід, Леганес та Ов'єдо. Але з сезону 2020/2021 кіпер залишається в мадридській команді.

Лунін є дублером Тібо Куртуа та грає лише за умови травми бельгійця або у менш важливих матчах. Загалом Андрій відіграв 74 матчі за "вершкових", оформивши 23 кліншити.

У сезоні 2023/2024 Куртуа був травмований, тож Лунін відіграв майже усі матчі. Тоді Реал став переможцем Ла Ліги та тріумфував у Лізі чемпіонів. Нещодавно стало відомо, що Роман Яремчук змінить команду.