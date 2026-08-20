В рази більше за тренера збірної України: яка зарплата у Арди Турана в Шахтарі

Влітку 2025 року донецький Шахтар змінив головного тренера. Після невдалого сезону було звільнено хорватського коуча Маріно Пушича.

На його місце "гірники" вирішили призначити тренера із гучним ім'ям. Шахтар очолив легендарний ексгравець збірної Туреччини Арда Туран, повідомляє 24 Канал.

Скільки заробляє Арда Туран

На той момент Туран тренував скромний Еюпспор, з яким піднявся з другого дивізіону в "еліту" та ледь не вийшов у єврокубки. Тим часом, турецькі ЗМІ одразу ж оприлюднили зарплату Арди.

За їх інформацією, Туран отримав у Шахтарі контракт із зарплатою у 2 мільйони євро на рік, тобто близько 170 тисяч на місяць. Угода із донеччанами розрахована до літа 2027 року.

Таким чином, Арда заробить близько 4-х мільйонів євро плюс бонуси за період роботи в Шахтарі. До слова, сам Туран розповідав, що річний бюджет клубу на зарплати гравцям становить 17 мільйонів євро.

Які результати у Турана в Шахтарі

Відзначимо, що перший рік Турана в Шахтарі вийшов дуже непоганим. Хоч його команда і вилетіла в 1/8 фіналу Кубка України, але змогла стати переможцем УПЛ та дійти до півфіналу Ліги конференцій.

Раніше ми повідомляли, скільки заробляє Андреа Мальдера в збірній України. Італієць отримує менше 500 тисяч євро на рік, що більш ніж у два рази менше за його попередника.

Сергій Ребров мав зарплату близько 1,25 мільйона на чолі "синьо-жовтих". До слова, колишній тренер збірної України фігурує в списку кандидатів на нового тренера Динамо.