"Не повинні залишати світ так рано": Кличко вперше висловився про смерть Панеттьєрі

Володимир Кличко відреагував на смерть своєї колишньої нареченої Гайден Панеттьєрі у віці 36 років. Колишній боксер звернувся до родини американської акторки.

Володимир Кличко звернувся до родини екснареченої про смерть якої стало відомо 17 серпня. Відповідний допис спортсмен опублікував у своєму інстаграм.

Що написав Кличко про Панеттьєрі

Колишній чемпіон світу з боксу звернувся до усіх, кому була близькою Гайден Панеттьєрі. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі також закликав суспільство поважати близьких акторки.

Я висловлюю найглибші співчуття батькам Гайден, її друзям і шанувальникам, які також сьогодні горюють. Молоді й талановиті люди, як Гайден, не повинні залишати цей світ так рано. Я прошу всіх поважати почуття нашої сім’ї та нашу приватність у цей неймовірно важкий час. Наразі це все, що я хочу сказати,

– зазначив Кличко.

Володимир додатково подякував усім, хто підтримує його сім’ю і висловлює щирі співчуття.

Що пов’язувало Кличка та Панеттьєрі

Пара почала стосунки у 2009 році, а у 2013-му оголосила про плани на весілля. Щоправда, шлюб відклали через вагітність акторки. Вже за рік після заручин у закоханих народилася спільна донька Кая-Євдокія.

Згодом у Гайден розвинулась важка післяпологова депресія, яка переросла в алкогольну та наркотичну залежності. Пара розірвала стосунки у 2018-му, а згодом Володимир Кличко перевіз доньку до України, де вона жила із бабусею.