Владимир Кличко обратился к семье бывшей невесты, о смерти которой стало известно 17 августа. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем инстаграме.

Что написал Кличко о Панеттьери

Бывший чемпион мира по боксу обратился ко всем, кому была близка Хайден Панеттьери. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе также призвал общество уважать близких актрисы.

Я выражаю глубочайшие соболезнования родителям Хайден, ее друзьям и поклонникам, которые также сегодня скорбят. Молодые и талантливые люди, такие как Хайден, не должны уходить из этого мира так рано. Я прошу всех уважать чувства нашей семьи и нашу частную жизнь в это невероятно тяжелое время. Пока это все, что я хочу сказать,

– отметил Кличко.

Владимир также поблагодарил всех, кто поддерживает его семью и выражает искренние соболезнования.

Что связывало Кличко и Панеттьери

Пара начала отношения в 2009 году, а в 2013-м объявила о планах на свадьбу. Правда, бракосочетание отложили из-за беременности актрисы. Уже через год после помолвки у влюбленных родилась дочь Кая-Евдокия.

Впоследствии у Хайден развилась тяжелая послеродовая депрессия, которая переросла в алкогольную и наркотическую зависимости. Пара рассталась в 2018 году, а впоследствии Владимир Кличко перевез дочь в Украину, где она жила с бабушкой.