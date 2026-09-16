"Куди б ти не приїхав": український менеджер розповів, як до бійців ставляться у Польщі

Протягом кількох років чимало українських бійців-ММА опинились у закордонних залах. Свою майстерність наші спортсмени демонструють у європейських країнах та США.

Чимало українців тренується та виступає у сусідній Польщі. В ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу менеджер бійців, зокрема і чемпіона польського KSW Віталія Якименка, Владислав Сорока розповів про ставлення у цій країні.

Як у Польщі ставляться до бійців з України

За словами функціонера, у змішаних єдиноборствах функціонує дуже дружня система, а наших земляків раді бачити, і не лише у Польщі.

Куди б ти не приїхав, усюди тебе залюбки приймуть і ти будеш тренуватись. Такого, щоб ти приїхав у Польщу і до тебе погано ставились – немає. У мене багато друзів мають там зали. Завжди радо приймають. Якщо ти приїздиш, то навіть грошей не беруть Кажуть: "приходьте. Ми вас раді бачити, нумо тренуватись разом",

– розповів Владислав Сорока.

Менеджер додав, що таке ставлення не гарантує автоматичного отримання бійцем з України поєдинків, необхідних для розвитку його кар’єри. Для "просування" спортсмена необхідна грамотна менеджерська робота.

За ким з українців у польських лігах ММА можна спостерігати

Чемпіоном KSW у ваговій категорії до 61 кілограма є Віталій Якименко. Він захищатиме свій титул 10-го жовтня, коли у Жешуві поб’ється проти венесуельця Марселло Мореллі.

Рекорд цієї ліги за швидкістю нокаута належить українцю Богдану Гнідко. У серпні 2022-го він переміг Дамяна Півоварчика за 5 секунд.