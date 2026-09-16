Немало украинцев тренируются и выступают в соседней Польше. В эксклюзивном интервью 24 Канала менеджер бойцов, в том числе и чемпиона польской KSW Виталия Якименко, Владислав Сорока рассказал об отношении к ним в этой стране.

Как в Польше относятся к бойцам из Украины

По словам функционера, в смешанных единоборствах сложилась очень дружественная атмосфера, и наших соотечественников рады видеть не только в Польше.

Куда бы ты ни приехал, везде тебя с радостью примут, и ты сможешь тренироваться. Такого, чтобы ты приехал в Польшу и к тебе плохо относились, – не бывает. У меня много друзей, у которых там есть залы. Всегда радушно принимают. Если ты приедешь, то даже денег не берут. Говорят: "Приходите. Мы рады вас видеть, давайте тренироваться вместе",

– рассказал Владислав Сорока.

Менеджер добавил, что такое отношение не гарантирует бойцу из Украины автоматического получения поединков, необходимых для развития его карьеры. Для "продвижения" спортсмена необходима грамотная менеджерская работа.

За кем из украинцев в польских лигах ММА можно наблюдать

Чемпионом KSW в весовой категории до 61 килограмма является Виталий Якименко. Он будет защищать свой титул 10 октября, когда в Жешуве сразится с венесуэльцем Марселло Морелли.

Рекорд этой лиги по скорости нокаута принадлежит украинцу Богдану Гнидко. В августе 2022 года он победил Дамяна Пивоварчика за 5 секунд.