Українські змішані єдиноборства нарешті переживають розвиток. Наразі у рейтингу UFC перебуває Ярослав Амосов, стукається у список найкращих Данііл Донченко, чимало наших земляків є чемпіонами великих регіональних ліг. Але не все потрапляє в об'єктиви телекамер.

Чимало роботи триває за лаштунками арен та якнайдалі від очей глядачів. Серед людей, які працюють над потраплянням українців до професійних міжнародних змагань є менеджер чемпіона KSW, багатьох бійців BFL Владислав Сорока, який також у певних питаннях допомагає і Даніілу Донченку.

В інтерв'ю для 24 Каналу він розповів, чим живе сучасна українська ММА-спільнота та хто і що допомагає їй ставати успішнішою.

Як змінився підхід менеджерів зараз і чому українців стає більше в UFC

Владиславе, розпочнімо з найбанальнішого. Хто такий менеджер у ММА?

Це людина, яка має бачення та розуміння, як побудувати професійну кар'єру бійця. Тобто де почати, з яких організацій почати, яких опонентів привезти аби його боєць міг зростати поступово. Не потрібно кидати відразу "на танки", хоча може вони й готові до цього.

Потім важливо знати як робити наступний крок, підвищувати рівень. На цьому етапі, можливо, організовувати бої в Європі, а може й одразу в Америці. Ну і потім, так все побудовано, що на найвищій сходинці цього кар'єрного росту є UFC.



Владислав Сорока / Фото з instagram.com/soroka.vladyslav

Ще років 10 тому ми більше спостерігали за успіхами боксерів, адже представників України на найвищому рівні ММА майже не було. Чому і як цей процес запустився зараз?

Тут я розпочну з проблеми. Річ у тім, що всі організації у Європі чи США більше сфокусовані на своїх бійцях. Вони просувають власних атлетів, а тому завжди шукають когось з інших країн, щоб та людина приїхала і програла. Це і зараз так є, і так буде завжди.

Раніше менеджери, які були в Україні, не розцінювали підопічних як щось цінне. Для мене кожен боєць цінний і я не хочу, щоб він програв. Тому я ніколи не погоджуся на бій, коли я бачу, що наш боєць може програти. Колись на це ніхто не дивився, людей цікавили лише гроші.

Вони давали бої своїм спортсменам і ті погоджувались, бо це ж бійці – їм все одно з ким битись. Дуже багато осіб втратили можливості саме через тих людей, які організовували їм поєдинки.

Неправильні бої можна розцінювати як тактичні помилки у роботі, але чи існує зараз стратегічне розуміння, як потрапляти на гору цього виду спорту?

Так, у тому той ще одна проблема – раніше не було ніякого шляху і не було розуміння, як і що робити. Наведу такий дуже легкий приклад, як зараз це можна робити. В Україні є ліга BFL, ми з нею співпрацюємо. Там будуємо хлопцям початок кар'єри.

Потім я розумію, що в мене є дуже багато зв'язків у Європі. FEN, KSW, Babilon MMA, Oktagon, Cage Warriors – з усіма цими організаціями я маю добрі відносини. І коли боєць готовий перейти на наступний рівень – ми домовляємось з лігами, але дивимося, щоб бої були такі, як треба нам треба.

Тобто, це прямий шлях до промоушена Дейни Вайта?

Так, згодом я вже можу "закидувати" в UFC та інші великі організації. Спочатку, звичайно, спортсмена не візьмуть. Немає такого, що скинули резюме і нам кажуть: "все, ми беремо".

Можливо, це так і станеться, але може знадобитись рік, щоб в UFC ще трохи послідкували. Тоді варто влаштувати ще поєдинки, матчмейкери подивляться і вже потім буде підписання.

Кого і чому з українців можемо очікувати в UFC

На що звертають увагу в UFC, коли ухвалюють рішення: підписати, чи ні?

Структура побудована на тому, що це бої і їх треба вигравати. Звісно, що ти повинен мати достатній спортивний рівень. Але дуже важливою є твоя "медійка" та те, як ти себе поводиш, яка в тебе харизма. Окрім цього, зараз дуже важливим є те, щоб поєдинки були цікавими.

Матчмейкери UFC сфокусовані на тих бійцях, які будуть показувати гарні бої в стійці з меншою кількістю боротьби: валяння та залежування опонента. Зараз шукають яскравих ударників, скажімо так.

Кого з українців зможемо побачити в UFC уже найближчим часом?

Візьмемо спочатку тих, хто швидше потрапить. Дуже хороші шанси має Віталій Якименко. Він зараз є чемпіоном KSW, найбільшої європейської ліги, у вазі до 61 кілограма. Уже 10 жовтня він буде захищати свій пояс. Ось, можливо, після цього. Наразі перемовини ведуться, про нього уже знають. Імовірно, організація KSW його відпустить. Чемпіон організації має багато обов'язків, але ми думаємо, що він потрапить в UFC.

Потім є Дмитро Гриценко (напівсередня вага до 77 кілограмів, – 24 Канал), який підтримує Данііла Донченка тренується з ним. У нього теж дуже великі шанси.

В Україні є дівчинка, Аня Гиря. Зараз в неї 11 перемог по аматорах, жодної поразки. У профі 2 професійні поєдинки, також жодної поразки. У неї дуже високі шанси швидко потрапити, бо дівчат небагато.

На кого очікує трохи довший шлях?

В Америці є Єгор Костюченко, але не можу відразу на сьогодні сказати, що він туди 100% потрапить, але шанси також присутні. Можливо, ще рік і він туди потрапить.

Також є чимало людей, які можуть туди потрапити за рік – два. Якщо усе буде добре буде складатися і ми усі робитимемо – шансів багато.

Яке майбутнє у Віталія Якименка в KSW

"Під боком" у нашої держави є велика ліга тему якої ми уже зачепили – KSW. Віталій Якименко (11-2) невдовзі у Жешуві, майже біля українського кордону, захищатиме пояс проти венесуельця Марселло Мореллі (8-4). Чому саме цей суперник? Цікаво, якою логікою керується польська ліга, коли влаштовує свої чемпіонські бої.

Тут дуже складна ситуація. Вона цікава і складна. Я скажу чесно, KSW недооцінило Віталія. У його дебюті (торік у вересні, – 24 Канал) вони запропонували поєдинок з ексбійцем UFC Родріго Бонторіним.

Думали, що Віталій йому програє і тоді вони Бонторіна "кидають" на свого чемпіона Себастьяна Пшибиша. Він виграє й у них складається гарна картинка для того, щоб місцевого спортсмена запропонувати в UFC. Але Якименка недооцінили двічі.

Ви ж, напевно, теж розуміли логіку ліги…

Так, ми якраз зробили усе як треба. Я показав їм, що ми максимально страхуємося від поразок. Трішки їх розслабив. Але ми розуміли цю ситуацію з самого початку. Все чітко прорахували й зробили. Тому він виграв і перший, і другий бій.

Для третього виступу Якименку уже дають Моррелі. Насправді це єдиний претендент, хто в них зараз може битися з Віталієм. В нашому розумінні це уже легкий опонент.

Я розумію, що потім KSW ще раз пропонуватиме захищати титул проти Пшибиша. Але тут вони також прорахуються. Бо Віталій в першому бою з ним розкрився відсотків може на 70. Він взагалі не ризикував й робив рівно стільки, скільки потрібно було для перемоги. І не більше. Він може набагато швидше працювати. Набагато яскравіше.



Чемпіон KSW Віталій Якименко / Фото з instagram.com/bfl.pro

Перед боєм проти вашого бійця Пшибиш роздавав інтерв'ю, де говорив про власне бажання битись у Штатах і те, що поразка від теперішнього представника UFC Якуба Віклача сильно уповільнила цей процес переходу. Згодом пояс у нього забрав і Віталій. Чому у Польщі одразу не зроблять Якименко – Пшибиш 2, щоб відправити уже вікового 33-річного Себастьяна у США?

Ми так домовлялись, що після першого титульного бою рематчу одразу не буде. Окрім цього, матчмейкер мені сказав: "ми не хочем швидкого реваншу. Краще дати обом провести по одному бою".

Річ у тім, що в KSW Віклач та Пшибиш бились 4 рази, а загалом – 5. Воно розтягнулось, тому матчмейкер не сказав, що не хоче тепер чогось подібного. Тож робимо бій з Мореллі. Далі уже, якщо домовимось, буде реванш проти Пшибиша.

Зараз багато наших спортсменів тренується у польських залах. Як вони там себе показують та адаптуються до нової країни?

Не лише у Польщі. Насправді це дуже дружня система. Куди б ти не приїхав, усюди тебе залюбки приймуть і ти будеш тренуватись.

Такого, щоб ти приїхав у Польщу і до тебе погано ставились – немає. У мене багато друзів мають там зали. Завжди радо приймають. Якщо ти приїздиш, то навіть грошей не беруть Кажуть: "приходьте. Ми вас раді бачити, нумо тренуватись разом". Усе дуже спокійно.

Але це не значить, що ти отримаєш бої. Далі уже потрібно робити все правильно, щоб твоя кар'єра розвивалась.

Чи можливо заробляти на ММА в Україні

KSW та інші великі регіональні ліги є для нас зараз певним прикладом. Так, іде війна, але що зараз потрібно аби в Україні був "хороший трамплін" для представників ММА та щоб він довго тримався?

Уже є така організація – BFL. Це вперше в історії України, коли є ліга, яка повністю розуміє, що вона робить. Ось те, про що я вже казав: професійний підхід, розуміння усіх аспектів розвитку наших бійців і того, що з ними робити далі.

Аби вона трималась – потрібні вболівальники, які ходитимуть на івенти, купуватимуть трансляції. Будь-яка організація тримається або на спонсорах, або ось такій комерційній основі. На все треба гроші. Це бізнес. KSW та інші організації теж тримаються на цьому.



Владислав Сорока та Віталій Якименко / Фото з instagram.com/soroka.vladyslav

А з сучасною українською економікою, під впливом війни, ліга може заробляти?

Гадаю, що прямо заробляти, мабуть, неможливо. А ось тримати на плаву – так, можливо.

Гонорари бійців та їх перспективи в Україні

Молоді, перспективні бійці. Скільки вони заробляють?

Скажімо так, 1 000 – 2 000 доларів за бій. Це гонорар на початку кар'єри в Україні.

Серед усіх ліг та федерацій, включно з аматорськими, яка з федерацій найбільше опікується бійцями?

Федерацій багато і я вдячний їм усім, оскільки у наш складний час вони роблять, що можуть і прогресують. Найбільш розвинутими є Федерації: панкратіону та грепплінгу України. Також є новостворена Федерація аматорського MMA України, яка уже у складі олімпійського руху.

Федерація панкратіону розвивається з 2002 року і за цей час створені круті, команди, багато команд, багато тренерів, проводяться регіональні та Всеукраїнські івенти. Люди виїздять на чемпіонати Європи, світу, Всесвітні ігри. Повністю побудована система розвитку бійців.

В Україні також є IMMAF Ukraine. Вони молодці, але більшість чемпіонів там – з Федерації панкратіону.

Тобто, незабаром ми можемо побачити систему повного переходу з аматорів у профі та на найвищий рівень?

Це вже збудовано. Спортсмени повинні мати високий спортивний рівень. Цим займаються аматорські федерації. Далі йде ліга BFL, яка починає робити їм професійні поєдинки. Потім ми ведемо їх у Європу, або ж одразу у Штати. Треба трохи попрацювати нашим бійцям з "медійкою", а також розвинути ММА культуру в Україні.

Важливо, щоб була якомога більша кількість уболівальників. Ось тут провал. Але і це зміниться.

На що очікувати українським уболівальникам найближчим часом

Наразі тренувальний табір проводить Ярослав Амосов. Однак, про його наступний бій ще не оголошено.

Данііл Донченко викликав на бій 15-го номера напівсередньої ваги (до 77 кілограмів) Даніеля Родрігеса. Поєдинок може відбутись у грудні, а українець вважає його чудовою можливістю увірватись у рейтинг.

Наступний турнір BFL PRO відбудеться 17-го жовтня у Києві. У головному поєдинку вечора зійдуться Іван Курелару та Олександр Федонов.