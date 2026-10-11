Після травми в складі збірної: Судаков відзначився першим голом за Бенфіку в сезоні (відео)

Український хавбек Бенфіки Георгій Судаков забив свій перший гол за орлів у цьому сезоні. І це після травми в складі збірної.

Забитим м'ячем футболіст відзначився в поєдинку проти Віторії Гімараєш. Гравець міг і не взяти участь у матчі, оскільки травмувався в складі збірної України, повідомляє 24 Канал.

Як зіграв Судаков проти Віторії

Поєдинок 8 туру чемпіонату Португалії проти Віторії Гімараєш Судаков почав на лаві запасних. На поле він вийшов на 73 хвилині вже за рахунку 1:0 на користь орлів. І за 2 хвилини після свого виходу українець відзначився забитим м'ячем.

Гол Судакова: дивіться відео

Судаков прийняв м'яч на лінії штрафного майданчика та влучно пробив по воротах. Власне цей гол подвоїв перевагу лісабонців і встановив остаточний рахунок гри – 2:0 на користь Бенфіки.

Для українця це перший гол за орлів цього сезону і взагалі у 2026 році. Ще раніше він відзначився асистом. А загалом провів 14 матчів за лісабонців цього сезону.

Що відомо про виступи Судакова за клуб і збірну цього сезону

З приходом у Бенфіку нового тренера, Марку Сілви, Судаков повернувся в основу орлів і регулярно отримував ігрову практику. На відміну від Анатолія Трубіна, якого коуч посадив на лавку. Утім 10 номер орлів не відзначався результативністю та поступово втрачав довіру від тренера.

Судаков отримав виклик у збірну України від Андреа Мальдери на вереснево-жовтневі матчі Ліги націй. Щоправда в національній команді Георгій діяв переважно не на своїй рідній позиції центрхава, а на позиції лівого вінгера. Однак саме Судаков відзначився асистом у переможному матчі України проти Угорщини. Після його подачі забив Сікан.

Утім у матчі проти Північної Ірландії Судаков травмувався та достроково залишив табір збірної України. Він пропустив 4 поєдинок проти Угорщини. У клубі також побоювались, що він не зіграє проти Віторії Гімараєш. Однак українець відновився після ушкодження та забив.