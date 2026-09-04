"Він би мене нокаутував": Ф’юрі розповів, чому переміг Кличка та дав пораду Ітаумі

Тайсон Ф’юрі прокоментував результат поєдинку за титул IBF між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем. Британець зазначив, що його молодому колезі потрібно було застосувати підхід, яким Ф'юрі користувався проти Кличка.

Колишній опонент Володимира Кличка та Олександра Усика наразі проводить тренувальний табір у Флориді. Там журналісти видання The Telegraph поспілкувались з Ф’юрі про бій Ітаума – Хргович.

Що сказав Ф’юрі про свій бій проти Кличка поразку Ітауми

Ексдворазовий чемпіон світу у ваговий категорії до 90,72 кілограма зазначив, що попереджав їх спільного з Ітаумою промоутера Френка Воррена – поразка може коштувати йому та боксеру 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Тайсон вважає, що молодий боксер та його команда поспішили з виходом на титульний бій і надалі цього потрібно уникати. Він ставить в приклад свій переможний бій проти Володимира Кличка у 2015-му.

Я пройшов традиційним шляхом. І це робиться не просто так. Коли я нарешті дійшов до цього рівня у 27 років – а перед боєм із Володимиром Кличком я мав рекорд 24-0, хоча букмекери оцінювали мої шанси як 10 до 1, – я був готовий,

– сказав Ф'юрі.

Тайсон додав, що якби бився з Володимиром Кличком не у 27 років, а у 21-річному віці – програв би нокаутом. Тому Тайсон вважає, що Мозесу потрібно було провести ще кілька розминочних боїв.

Що далі для Мозеса Ітауми

Нагадаємо, що 29 серпня на O2 Arena в Лондоні Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у 9-му раунді, завоювавши вакантний титул IBF, який раніше звільнив Олександр Усик.

Для молодого Ітауми ця поразка стала першою на профі-рингу, а сам бій завершився драматично: боксер не зміг самостійно залишити ринг.

Наразі немає точних термінів його повернення у бокс. Френк Воррен запевняв, що його боксер опинився на ношах через виснаження та травму ноги, а не наслідки ударів від Хрговича.