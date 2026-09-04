Колишній опонент Володимира Кличка та Олександра Усика наразі проводить тренувальний табір у Флориді. Там журналісти видання The Telegraph поспілкувались з Ф’юрі про бій Ітаума – Хргович.

Що сказав Ф’юрі про свій бій проти Кличка поразку Ітауми

Ексдворазовий чемпіон світу у ваговий категорії до 90,72 кілограма зазначив, що попереджав їх спільного з Ітаумою промоутера Френка Воррена – поразка може коштувати йому та боксеру 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Тайсон вважає, що молодий боксер та його команда поспішили з виходом на титульний бій і надалі цього потрібно уникати. Він ставить в приклад свій переможний бій проти Володимира Кличка у 2015-му.

Я пройшов традиційним шляхом. І це робиться не просто так. Коли я нарешті дійшов до цього рівня у 27 років – а перед боєм із Володимиром Кличком я мав рекорд 24-0, хоча букмекери оцінювали мої шанси як 10 до 1, – я був готовий,

– сказав Ф'юрі.

Тайсон додав, що якби бився з Володимиром Кличком не у 27 років, а у 21-річному віці – програв би нокаутом. Тому Тайсон вважає, що Мозесу потрібно було провести ще кілька розминочних боїв.

Що далі для Мозеса Ітауми

Нагадаємо, що 29 серпня на O2 Arena в Лондоні Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у 9-му раунді, завоювавши вакантний титул IBF, який раніше звільнив Олександр Усик.

Для молодого Ітауми ця поразка стала першою на профі-рингу, а сам бій завершився драматично: боксер не зміг самостійно залишити ринг.

Наразі немає точних термінів його повернення у бокс. Френк Воррен запевняв, що його боксер опинився на ношах через виснаження та травму ноги, а не наслідки ударів від Хрговича.