Бывший соперник Владимира Кличко и Александра Усика в настоящее время проводит тренировочный сбор во Флориде. Там журналисты издания The Telegraph пообщались с Фьюри о бое Итаума – Хргович.

Что сказал Фьюри о своем бою против Кличко и поражении Итаумы

Экс-двукратный чемпион мира в весовой категории до 90,72 килограмма отметил, что предупреждал их общего с Итаумой промоутера Фрэнка Уоррена – что поражение может стоить ему и боксеру 100 миллионов фунтов стерлингов.

Тайсон считает, что молодой боксер и его команда поспешили с выходом на титульный бой и в дальнейшем этого нужно избегать. Он приводит в пример свой победный бой против Владимира Кличко в 2015 году.

Я прошел традиционный путь. И это делается не просто так. Когда я наконец достиг этого уровня в 27 лет – а перед боем с Владимиром Кличко у меня был рекорд 24-0, хотя букмекеры оценивали мои шансы как 10 к 1, – я был готов,

– сказал Фьюри.

Тайсон добавил, что если бы дрался с Владимиром Кличко не в 27 лет, а в 21-летнем возрасте, – проиграл бы нокаутом. Поэтому Тайсон считает, что Мозесу нужно было провести еще несколько разминочных боев.

Что дальше у Мозеса Итаумы

Напомним, что 29 августа на O2 Arena в Лондоне Хргович победил Итауму техническим нокаутом в 9-м раунде, завоевав вакантный титул IBF, который ранее уволил Александр Усик.

Для молодого Итаумы это поражение стало первым на профессиональном ринге, а сам бой завершился драматично: боксер не смог самостоятельно покинуть ринг.

Пока нет точных сроков его возвращения в бокс. Фрэнк Уоррен уверял, что его боксер оказался на носилках из-за истощения и травмы ноги, а не из-за последствий ударов Хрговича.