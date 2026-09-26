"Піду далі на Усика": Ф’юрі зробив гучну заяву про бій з Джошуа

Британський надважковаговик (понад 90,72 кілограма) Тайсон Ф’юрі знову висловився по імовірний ще один бій проти Олександра Усика. Він вирішив "подивитись за спину" наступному супернику.

Днями офіційно стало відомо, що наступний бій Ф’юрі проведе 11 грудня у Кардіффі проти Ентоні Джошуа. У розмові для ютуб-каналу FurociTV британський боксер поділився грандіозними планами.

Що Ф’юрі сказав про Усика

Колишній суперник Олександра, а також і Володимира Кличка запевнив, що здобуде перемогу над Джошуа та згодом знову візьметься за 39-річчного українця.

А потім я хочу його сенсея, Усика – кролячі зуби. Але хочу бій із ним в Америці, де буде чесне суддівство. Я виграв перші два бої з ним і точно забрав би рішення там, де судять чесно. Але зараз Ей Джей для мене – це просто важкий мішок: виб’ю з нього все й піду далі на Усика,

– заначив Тайсон.

Ф’юрі також сказав кілька слів про дату можливої третьої зустрічі на рингу із Усиком. Відповідним моментом "Циганський король" бачить березень наступного року.

Чи реальний бій Усик – Ф’юрі 3

Нагадаємо, що Тайсон уже викликав українця на чергові 12 раундів у рингу.

Наприкінці серпня директор команди українського боксера Сергій Лапін заявив, що після бою з Вайлдером команда Усика готова розглянути варіант із трилогією проти Ф'юрі.