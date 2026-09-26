На днях официально стало известно, что следующий бой Фьюри проведет 11 декабря в Кардиффе против Энтони Джошуа. В интервью для YouTube-канала FurociTV британский боксер поделился грандиозными планами.

Что Фьюри сказал об Усике

Бывший соперник Александра, а также Владимира Кличко заверил, что одержит победу над Джошуа и впоследствии снова сразится с 39-летним украинцем.

А потом я хочу его сенсея, Усика – кроличьи зубы. Но хочу бой с ним в Америке, где будет честное судейство. Я выиграл первые два боя с ним и точно забрал бы решение там, где судят честно. и точно взял бы победу по очкам там, где судят честно. Но сейчас Эй-Джей для меня – это просто тяжелый мешок: выбью из него все и пойду дальше на Усика,

– отметил Тайсон.

Фьюри также сказал несколько слов о дате возможной третьей встречи на ринге с Усиком. Подходящим моментом "Цыганский король" считает март следующего года.

Реален ли бой Усик – Фьюри 3

Напомним, что Тайсон уже вызвал украинца на очередные 12 раундов на ринге.

В конце августа директор команды украинского боксера Сергей Лапин заявил, что после боя с Уайлдером команда Усика готова рассмотреть вариант с трилогией против Фьюри.