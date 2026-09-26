Днями офіційно стало відомо, що наступний бій Ф’юрі проведе 11 грудня у Кардіффі проти Ентоні Джошуа. У розмові для ютуб-каналу FurociTV британський боксер поділився грандіозними планами.

Що Ф’юрі сказав про Усика

Колишній суперник Олександра, а також і Володимира Кличка запевнив, що здобуде перемогу над Джошуа та згодом знову візьметься за 39-річчного українця.

А потім я хочу його сенсея, Усика – кролячі зуби. Але хочу бій із ним в Америці, де буде чесне суддівство. Я виграв перші два бої з ним і точно забрав би рішення там, де судять чесно. Але зараз Ей Джей для мене – це просто важкий мішок: виб’ю з нього все й піду далі на Усика,

– заначив Тайсон.

Ф’юрі також сказав кілька слів про дату можливої третьої зустрічі на рингу із Усиком. Відповідним моментом "Циганський король" бачить березень наступного року.

Чи реальний бій Усик – Ф’юрі 3

Нагадаємо, що Тайсон уже викликав українця на чергові 12 раундів у рингу.

Наприкінці серпня директор команди українського боксера Сергій Лапін заявив, що після бою з Вайлдером команда Усика готова розглянути варіант із трилогією проти Ф'юрі.