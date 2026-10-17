Мудрик може повернутися на поле пізніше – матч Шахтаря став негативним сигналом
Відновлення Михайла Мудрика від травми щиколотки може тривати довше, ніж на це розраховували. Футболіст не приєднався до збору своєї команди.
Михайло Мудрик відвідав переможний матч Шахтаря проти АЕКа у Лізі чемпіонів. Це в Англії визнали поганим сигналом, пише джерело The Spurs Web.
Що відомо про відновлення Мудрика
На початку тижня Роберто Де Джезбі повіз свою команду у Марбелью, аби у теплому кліматі покращити фізичну форму та покращити зв’язки у команді.
Михайло залишився у Лондоні, де у середу Шахтар здобув дебютну перемогу у Лізі чемпіонів.
Це може означати, що український збірник ще не близький до відновлення тренувань з партнерами по команді,
– йдеться у повідомленні.
Журналісти також додають, що головний тренер організував цю поїздку не лише для роботи над кондиціями, а й покращення мікроклімату у команді. Тому поява Мудрика в Іспанії очікувалася.
Що відомо про травму, яку Мудрик отримав у вересні
Перед відновленням АПЛ після міжнародної паузи Роберто де Дзербі розповів про стан здоров'я Михайла Мудрика. Італієць зауважив, що українець відчув біль у гомілкостопі під час своєї першої та поки єдиної гри за лондонців.
У Тоттенгемі сподіваються, що футболіст повністю одужає до поєдинку проти Крістал Пелес, що запланована на 31 жовтня.